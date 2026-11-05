El convento Bon Xesús de A Limia, bien de interés cultural
GÓTICO TARDÍO
El conjunto incluye dependencias conventuales y estructuras auxiliares
La Xunta ha formalizado la declaración del convento de Bon Xesús da Limia, símbolo de transición entre el gótico tardío y un incipiente estilo renacentista, como bien de interés cultural (BIC) en la categoría de monumento, tras su aprobación por el Consello y su publicación ayer en el Diario Oficial de Galicia. Con esta incorporación, el número total de BIC en Galicia asciende a 805.
Esta medida otorga el máximo nivel de protección a una estructura singular y destacada, situada en Trandeiras (Xinzo de Limia), en reconocimiento a su valor arquitectónico, artístico e histórico. El expediente, elaborado por la Consellería de Cultura, Lengua e Xuventude, subraya la notable relevancia cultural de este monasterio, construido a principios del siglo XVI y que estuvo bajo la gestión de la Orden Franciscana; sus restos son actualmente propiedad del Concello.
El conjunto comprende el claustro, las dependencias conventuales, los muros perimetrales y diversas estructuras auxiliares -como un horno, una alvariza e infraestructuras hidráulicas-, además del entorno arbolado y la iglesia.
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