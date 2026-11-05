¿Este sistema funciona?

Europa sigue a la gresca. Hay manifestaciones, algunas terminan en violencia y los comercios se protegen como pueden ante los actos vandálicos. El viejo continente está nervioso. Una chispa de protesta estudiantil en Francia ha encendido un malestar que ya existía.

¿Ha sido una sorpresa? No lo creo.

Cuando vemos las fotos de familia de los políticos, cuando escuchamos sus apretadas agendas y sus promesas repetidas, cabe preguntarse: ¿para qué tanta reunión, tanta prisa y tanto discurso, si una parte importante de la ciudadanía está cabreada?

Serbia nos ha dado un ejemplo reciente. Allí, los estudiantes no se limitaron a protestar: mantuvieron durante casi dos años una movilización pacífica, exigieron responsabilidades por la corrupción y acabaron presentándose a las elecciones. Ganaron. No porque tuvieran todas las respuestas, sino porque representaron algo que muchos ciudadanos echaban en falta: honestidad, participación y voluntad de cambiar las cosas.

Se nos habla de esperanza y de futuro. Pero, con los mismos rostros y las mismas formas de hacer política, ¿de qué futuro hablamos?

El sistema, tal como lo hemos conocido, hace aguas. Muchos votantes quieren caras nuevas, sí, pero sobre todo quieren que algo cambie de verdad. No basta con cambiar de nombre en las papeletas.

El verdadero cambio empieza en la educación. En las aulas, en los profesores, en los recursos, en las oportunidades que se ofrecen a los jóvenes. Sin embargo, la educación sigue sin tocarse ni mentarse como debería.

La democracia también necesita actualizarse. Necesita escucharnos, acercarse a la gente y dejar de vivir de fotos familiares y agendas llenas de reuniones.

Arreglen la educación. Tómense su tiempo. Porque, si no lo hacen, los próximos escenarios pueden ser peores. PISA ya ha dado la voz de alarma.

Pedro Marín Usón (Zaragoza)