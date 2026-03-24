La patata supone el 20% de los ingresos de A Limia

El Concello de Xinzo de Limia en colaboración con la Universidad de Santiago de Compostela (USC) ha realizado un estudio sobre el impacto socioeconómico de la patata en la comarca, “Análise do sector da pataca e a súa importancia na comarca da Limia”, que se presentará este viernes 27 de marzo en la gala de los Premios Semente.

Los primeros datos desvelados de este estudio, dirigido por el profesor Francisco Jesús Ferreiro Seoane, afirman que la industria y las explotaciones vinculadas al sector de la patata generan “o 22,7% de tódolos ingresos por facturación na nosa comarca”, según explican en las comunicaciones previas a la publicación del estudio.

Estos datos hacen referencia al último ejercicio analizado, el de 2023, cuando el volumen de facturación alcanzó los 65,6 millones de euros.

Los primeros datos publicados afirman que la facturación de las empresas del sector experimento un crecimiento del 70,3% desde 2018 a 2023, un dato que consideran “espectacular”, pasando de los 38,5 millones en 2018 a los 65,6 millones de euros de 2023. “Este pulo económico consolida a Limia como a bisbarra líder no agro galego e un punto estratéxico de fixación de riqueza, cunha facturación por empresa que é 10 veces superior á media do resto de sectores produtivos locais”, indican desde el Concello.

Según aclaran, la salud financiera “queda patente no incremento da súa rendibilidade”. Afirman que los beneficios netos aumentaron un 113,7% en la última década, “o que supón duplicar a marxe nese período”. Será este viernes cuando el equipo de la USC detallará las cifras, acompañadas de un análisis sobre el empleo, el futuro del regadío y la transformación industrial.