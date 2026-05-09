¿Cuándo plantar las patatas en A Limia? Así se preparan los agricultores

Las producciones agrícolas de la comarca de A Limia han sido conocidas tradicionalmente por su calidad. Tanto el cereal, como el producto estrella del territorio, la patata, ocupan la mayoría de los terrenos de siembra, siendo el tubérculo el principal motor económico de la comarca.

La industria y las explotaciones ligadas al sector generan cerca del 23% de todos los ingresos de facturación de A Limia según el estudio realizado por el Concello de Xinzo de Limia en colaboración con la Universidad de Santiago de Compostela y los principales agentes del campo. Los datos del último ejercicio analizado, el de 2023, muestran que el volumen de facturación alcanzó los 65,5 millones de euros.

Cuándo plantar las patatas en A Limia

La siembra de patatas en la comarca de A Limia comienza tradicionalmente en el mes de abril y suele terminar a finales de mayo. Aunque esta horquilla temporal puede dilatarse o contraerse dependiendo de la climatología, que dicta los tiempos del campo.

En años especialmente húmedos, las fincas de A Limia acostumbran a inundarse durante varias semanas. Las lluvias de final de invierno ayudan a preparar la tierra, aunque si son muy copiosas pueden llegar a "lavar" los nutrientes, empobreciendo el suelo y haciendo que requiera de un refuerzo en el abonado.

Una de las principales problemáticas que atraviesa la comarca son las lluvias de primavera. Una cantidad regular de agua durante los primeros compases de la primavera beneficia a la plantación del tubérculo, pero si los campos se inundan durante estas fechas clave, la plantación se retrasa. Los agricultores señalan un cambio en la estacionalidad del territorio, que antes disfrutaba de cuatro estaciones bien definidas, ahora reducidas a dos, húmeda y seca.

Calendario y variedades recomendadas

El calendario de la siembra varía cada año, aunque oscila entre el mes de abril y mayo. En un año estándar, la siembra acostumbra a empezar en torno al 20 de abril, tras haber realizado los trabajos de preparación de los terrenos. Dependiendo de la extensión del terreno, los agricultores deben hacer una previsión temporal que les permita capear los contratiempos del clima, aspirando a tener todas las semillas en la tierra antes de la llegada de junio.

La comarca de A Limia disfruta de un reconocimiento generalizado respecto a la calidad de sus patatas, que principalmente son de dos variedades: Agria y Kennebec. Si bien estas destacan por su sabor y versatilidad a la hora de cocinar, no son las únicas que ocupan el territorio. Detrás de ellas están otras variedades como la Donata, elegida por los agricultores por su resistencia a las enfermedades y su fácil almacenamiento.

Así se prepara A Limia para la siembra

Con la llegada de la primavera, los agricultores de A Limia se preparan para una nueva campaña, que comienza semanas antes de la siembra. Aunque las idiosincrasias de cada agricultor definen su forma de trabajar, una de las principales tareas previas en la que todos coinciden es el análisis de la tierra.

Lo primero es conocer el terreno, donde se sitúa y cuáles son las características de ese suelo. En la comarca de A Limia, la situación de una finca hace que varíe el proceso de preparación, siendo conocidas las ubicadas en el territorio que antes ocupaba la Lagoa de Antela y que tras su desecación se han destinado al cultivo. Estos terrenos acostumbran a tardar más tiempo en secarse tras las lluvias, inundándose con mayor frecuencia y retrasando la siembra.

María Antonia Calvo, una de las agricultoras más galardonadas de A Limia, explica que ya empezó a plantar algunas de sus fincas situadas en San Pedro, en el Concello de Xinzo de Limia, pero que las situadas en la Lagoa de Antela todavía están a la espera. "Esperemos que o clima nos respete nos permita entrar en tempo e forma. Contamos rematar de sementar cara a última semana de maio", afirmó.

Otros, como Víctor Cabido, agricultor de Xunqueira de Ambía, explican que ya empezaron la semana del 20 de abril a plantar sus patatas, aunque "agora estamos parados para ver que fai o tempo", apuntó respecto a las lluvias recientes. "As fincas que nos faltan son as que están no medio da Lagoa".

El presidente de la IXP Pataca de Galicia, José Manuel Gómez, aclaró que las zonas alejadas de la Lagoa ya están avanzadas, especialmente zonas como Piñeira o Trasmiras. En la zona de Piñeira Seca trabaja Amador Díaz, quien produce bajo el amparo de la IXP Pataca de Galicia, y que explicó que las fincas seleccionadas para el producto de calidad han de ser verificadas por el organismo, quien hará un control exhaustivo en campo hasta su llegada al almacén.

Una vez conocida la situación de la finca, los agricultores realizan controles y analíticas de la tierra para definir las necesidades de abonado y el control de enfermedades, entre las que el nemátodo destaca en el territorio limiao. Una vez definidos los parámetros básicos, las idiosincrasias de los agricultores entran en juego. Las diferencias en el proceso incluyen desde la variedad a cultivar, el origen de la semilla, pasando por las rotaciones y técnicas hasta alcanzar el calibre final deseado.

Los agricultores optan por diferentes opciones a la hora de hacer sus rotaciones de cultivo, que dependen de la cantidad de espacio a su disposición, aunque lo habitual es entre 2 y 4 años hasta que se vuelven a plantar patatas en un mismo terreno. Además, dependiendo del calibre y las semillas que se empleen, los 'surcos' -espacio en el que se coloca la semilla- deberán de ser de un tamaño acorde, dejando más espacio entre semillas según aumenta el calibre de estas.

Antes de entrar a sembrar, los agricultores abonan los terrenos con materia orgánica, aunque depende de cada uno cuando hacerlo. Algunos optan por hacer este trabajo en los meses siguientes a la cosecha, en el mes de noviembre, lo que les permite adelantar trabajo, aunque también entraña su riesgo. Según explica José Manuel Gómez, años como este 2026 en los que las lluvias inundaron por completo durante varias semanas la amplia mayoría de las fincas, el terreno pierde nutrientes, requiriendo un refuerzo en el abonado aunque ya se hubiese hecho con anterioridad.

Las patatas gallegas de Xinzo de Limia: marcas principales

El músculo económico de la comarca es la industria ligada a su producto estrella, y por consecuente, goza de una dilatada lista de empresas que se dedican a la producción y comercialización de este producto. Entre las más buscadas por los consumidores se encuentran Patatas Paz, Patatas Conde, Patatas Gándara y Patatas Ama.

Patatatas Paz | Xesús Fariñas

Patatas Paz

Patatas Paz es un almacén de patatas situado en el Concello de Xinzo de Limia y dedicado a la distribución al por mayor de este producto para el consumo. Fundada en 1975, la empresa exporta variedades de patatas destinadas a industria por toda Europa. "Apostamos pola profesionalidade cos nosos clientes agricultores, traballando a través da confianza e a seriedade", afirmó el gerente, Francisco Paz.

Patatas Conde | Xesús Fariñas

Patatas Conde

Otra de las empresas con gran recorrido de la comarca es Patatas Conde, que echó a andar en los años 70 y tras varias décadas se ha convertido en una de las marcas habituales que los consumidores puede encontrar en los supermercados. Centrados principalmente en las variedades Agria y Kennebec, la empresa también hace venta a través de su propia página web, trabajando con productores de patata de la comarca de A Limia. Actualmente, Patatas Conde se puede encontrar en los diferentes estratos del mercado: Patatas para industria, para consumo y patatas de semilla de distintas variedades.

Patatas Gándara | Xesús Fariñas

Patas Gándara

Esta empresa familiar arrancó en 1978 comercializando su propia producción agrícola. A día de hoy, disponen de varios almacenes con amplia capacidad y procesos automatizados y de calidad, lo que les permite manipular cerca de 200 toneladas de producto diarias. Situada en Vilar de Santos, la empresa también cuenta con instalaciones en Vigo, donde comercializa sus productos amparados por la IXP Pataca de Galicia, además de a través de su página web.

Patatas Ama | Xesús Fariñas

Patatas Ama

Esta empresa, que comienza su recorrido en el año 1989, comercializa su producto a través de su página web, cosechado en su totalidad en la zona de Piñeira Seca, en el Concello de Xinzo de Limia, y amparadas bajo la IXP Pataca de Galicia. Patatas Ama apuesta por la comercialización directa, centrándose en las variedades Agria y Kennebec y controlando todo el proceso: Producción, almacenaje y distribución.

Entonces, ¿cuáles son las mejores patatas gallegas?

Productores y consumidores acostumbran a coincidir en que las mejores variedades por su sabor y calidad son la Agria y Kennebec, dependiendo de la finalidad. Aunque existe un amplio debate sobre cuál se lleva la palma, el consenso habitual posiciona a la Agria, de tonos amarillentos, como la variedad más elegida para freír por su sabor y textura, mientras que la Kennebec, de color blanquecino, acostumbra a cocinarse, asarse o guisarse.

Otras variedades como la Donata o la Monalisa, que también se encuentran en el territorio, destacan por su resistencia, producción y facilidad en el almacenaje, pero, según los agricultores limiaos, no compiten en sabor con las dos variedades predilectas de la comarca.