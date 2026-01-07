Patata gallega, un imprescindible en tus mejores platos

Todo un símbolo de nuestra gastronomía, la patata es el broche de oro de tus mejores recetas. Gadis te muestra cómo distinguir su origen a través de esta sección porque “Te mereces entender”.

Redondea tus recetas

En Gadis siempre encontrarás patata 100% gallega. Con un lugar destacado en las secciones de frutería, la patata es un imprescindible que acompaña los mejores platos y, la gallega destaca por su indiscutible calidad y sabor. Solo tienes que escoger la variedad que más vaya con tus gustos y que resulte más adecuada para cada elaboración. Podrás elegir entre Kennebec o Agria, ambas igual de deliciosas, pero con singularidades que las hacen más adecuadas para unos platos que otros.

Kennebec, para cocer y guisar

La patata Kennebec se distingue por su carne blanca y firme, con un sabor muy delicado y ligeramente dulce. Es de las más apreciadas por su versatilidad, ya que vale tanto para cocer, como para guisar u hornear. Nunca decepciona en potajes, purés o asados porque absorbe muy bien los caldos y aliños sin alterar su textura, lo que también la hace perfecta para ensaladillas o platos fríos.

Agria, perfecta para freír

Llama la atención por su intenso color amarillo interior, lo que favorece el aspecto de los platos. Se distingue por su escasa humedad y por ser rica en almidón, lo que permite que se dore fácilmente y, por lo tanto, se trata de la variedad ideal para preparar una tortilla de 10. Si no quieres complicarte la vida, estas patatas son una opción ideal para consumir fritas, como acompañamiento para una hamburguesa, un filete o pescado y con o sin salsa, dependiendo de tus gustos.

