Condenados por simular en A Mezquita una boda y no abonar los gastos: "Comieron de lujo y hasta luego Maricarmen"

Un hombre acudió a trabajar a una boda, pero un detalle inusual le llamó la atención. No estaban los familiares de los novios: “Si te casas, invitas a tus padres, a tus tíos y a tus primos, pero allí solo estaban sus amigos”. Sí que había flores, fotógrafo, wedding planner, invitados, un oficiante y hasta dos personas con sus respectivos trajes. La celebración tuvo lugar el 10 de octubre de 2021 en A Mezquita y, pese a contar con todos los ingredientes de un enlace matrimonial, no era una ceremonia real. Se trataba de una estafa.

Ayer las dos personas que ese día supuestamente se iban a casar, Gerard C.B. (42 años) y Liliana B.M. (35 años), fueron condenadas en el Penal 2 a un año de prisión por un delito de estafa por simular una boda. Los preparativos para esta falsa ceremonia comenzaron el 30 de julio de 2021.

Ese día encargaron a un negocio de Verín la confección de dos trajes de boda y uno de madrina, los cuales tenían un coste de 2.804 euros. Solo pagaron 1.204, ya que se comprometieron a pagar el resto una vez celebrada la ceremonia.

El sitio escogido para el enlace fue el restaurante Finca Cazador, ya que habían escuchado comentarios muy positivos sobre la comida de este lugar. Realizaron el menú de prueba y les gustó, por lo que firmaron el contrato por un total de 3.736 euros, anticipando 1.500. Al principio reservaron para mucha gente, pero la lista fue disminuyendo los últimos 15 días, algo que no es habitual. Además, contrataron el reportaje fotográfico y los arreglos florales por un total de 2.000 euros, aunque no llegaron a pagarlo.

“No había familiares”

“Lo hicieron de tal manera que confiamos en ellos, nos decían que nos iban a pagar, pero era todo mentira. En mi caso, incluso me dijeron que habían hecho el ingreso, entonces con esa confianza realizamos la boda”, contó ayer uno de los perjudicados a las puertas del juzgado. Todo estaba montado de tal manera que no sospecharon que era una estafa. “Trajeron incluso una wedding planner de Barcelona y un pintor al óleo. (…). Allí comieron de lujo, bailaron y hasta luego Maricarmen”, señalaron las víctimas.

Los damnificados cuentan que la farsa llegó a tal punto que aquel día Gerard C.B. y Liliana B.M. leyeron los votos y se emocionaron mientras los invitados gritaban: “Vivan los novios”. “Hicieron una película”, aseguran. Sin embargo, en el registro civil no constaba el expediente matrimonial. De hecho, explican los perjudicados, el oficiante ni siquiera podía casar porque no tenía competencia para ello.

Gerard C.B. y Liliana B.M. admitieron ayer que simularon la boda y fueron condenados a un año de prisión al apreciarse la atenuante de dilaciones indebidas, aunque la pena quedó suspendida. Además, se comprometieron a pagar cada uno 100 euros al mes para abonar los servicios impagados, que ascienden a un total de 3.596 euros.