Trives reúne estos días a decenas de aficionados al mundo micológico

A Pobra de Trives vive este fin de semana tres jornadas dedicadas al mundo de las setas con la celebración de las XXVI Xornadas Micolóxicas, organizadas por el Club de Montaña Trives. La programación, que comenzó el viernes con el XI Concurso de Tapa Micolóxica, está combinando gastronomía, divulgación, actividades en el monte, música y teatro, con una notable participación durante la jornada del sábado.

Uno de los momentos con mayor convocatoria fue la actividad divulgativa celebrada por la mañana en el IES Xermán Ancochea Quevedo. La charla, impartida por Javier Pazos, contó con 86 asistentes interesados en conocer mejor el mundo de las setas. También estuvo presente la presidenta de la asociación micológica Os Cogordos, Conchi Zúñiga, cuyos integrantes acompañaron posteriormente a los participantes en una salida al campo. Tras la sesión, los asistentes se dividieron en dos grupos para recorrer diferentes zonas del entorno y buscar ejemplares. Miembros de Os Cogordos les fueron explicando las características de las especies encontradas y cómo reconocerlas. Las setas recogidas sirvieron después para preparar la exposición micológica instalada en el patio interior de la Casa Grande.

La gastronomía volvió a ser otro de los grandes atractivos de la jornada. Cerca de un centenar de personas se reunieron en el restaurante La Viuda para disfrutar de una comida micológica con un menú exclusivo elaborado en torno a diferentes variedades de setas.

La tarde continuó con actividades culturales y musicales. La banda de gaitas Os Trintas inauguró la exposición micológica en el patio de la Casa Grande, donde los visitantes pudieron contemplar los ejemplares recogidos durante la mañana. A continuación, el grupo de teatro A Caniceira ofreció una representación. La música también tuvo presencia en los establecimientos participantes en el concurso de tapas, con las actuaciones de As Macizas Centrais y Os Trabazos.

La propuesta gastronómica arrancó el viernes a la tarde con el concurso de tapas micolóxicas, en donde los establecimientos participantes ofrecen sus elaboraciones al precio de 2,20 euros por tapa.

El concurso continuará durante la mañana del domingo, hasta las 15,00 horas, cuando finalizará el plazo para participar. La jornada concluirá con la entrega de premios y el sorteo de regalos entre los participantes, además de la exposición micológica, que podrá visitarse hasta las 18,00 horas.