CONCURSO DE TAPAS
A Pobra de Trives saboreou máis de 5.000 tapas micolóxicas
CONCURSO DE TAPAS
A Pobra de Trives puxo o broche final ás súas xornadas micolóxicas, organizadas polo Club Montaña Trives coa entrega dos premios da décimo primeira edición do concurso da tapa micolóxica, que se desenvolveu entre os días 6 e 8 de novembro e no que os establecementos participantes repartiron máis de 5.000 tapas entre veciños e visitantes.
O punto culminante chegou o domingo coa entrega dos galardóns nas dúas categorías do certame: mellor sabor e mellor presentación. Na primeira delas, o premio á tapa máis saborosa foi para As Maceiras, coa súa proposta Autumn no Bosque. O segundo posto foi para Quintela, coa tapa Cocumcá, mentres que O Bodegón, co seu Champi do Bodegón, acadou a terceira posición.
Na categoría de mellor presentación, O Bodegón fíxose co primeiro premio. As Maceiras, coa súa creación, ocupou o segundo posto, e A Masía, coa tapa Cogomelos con canicas, conseguiu o terceiro.
O concurso volveu converter a gastronomía micolóxica nun dos principais atractivos da programación, convidando a descubrir diferentes elaboracións a partir dos produtos do monte. Entre as propostas presentadas polos establecementos figuraron creacións con boletus, shiitake, folíotas, níscalos e outras variedades de cogomelos, combinadas con carnes, verduras e produtos da gastronomía tradicional.
Con máis de 5.000 tapas servidas ao longo das tres xornadas, o certame pechou unha nova edición apostando pola promoción da hostalaría local, a gastronomía e a riqueza micolóxica da contorna trivesa.
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A Pobra de Trives saboreou máis de 5.000 tapas micolóxicas
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