Carrera San Martiño
Buscador de tiempos

A Pobra de Trives saboreou máis de 5.000 tapas micolóxicas

CONCURSO DE TAPAS

O broche final ás xornadas micolóxicas en A Pobra de Trives foi o premio aos locais gañadores e o recoñecemento a todos os que participaron. As Maceiras, Quintela, A Masía e O Bodegón foron galardoados no concurso de petiscos.

Representación dos locais participantes no concurso co seu recoñecemento.
Representación dos locais participantes no concurso co seu recoñecemento. | R. M.

A Pobra de Trives puxo o broche final ás súas xornadas micolóxicas, organizadas polo Club Montaña Trives coa entrega dos premios da décimo primeira edición do concurso da tapa micolóxica, que se desenvolveu entre os días 6 e 8 de novembro e no que os establecementos participantes repartiron máis de 5.000 tapas entre veciños e visitantes.

O punto culminante chegou o domingo coa entrega dos galardóns nas dúas categorías do certame: mellor sabor e mellor presentación. Na primeira delas, o premio á tapa máis saborosa foi para As Maceiras, coa súa proposta Autumn no Bosque. O segundo posto foi para Quintela, coa tapa Cocumcá, mentres que O Bodegón, co seu Champi do Bodegón, acadou a terceira posición.

Na categoría de mellor presentación, O Bodegón fíxose co primeiro premio. As Maceiras, coa súa creación, ocupou o segundo posto, e A Masía, coa tapa Cogomelos con canicas, conseguiu o terceiro.

O concurso volveu converter a gastronomía micolóxica nun dos principais atractivos da programación, convidando a descubrir diferentes elaboracións a partir dos produtos do monte. Entre as propostas presentadas polos establecementos figuraron creacións con boletus, shiitake, folíotas, níscalos e outras variedades de cogomelos, combinadas con carnes, verduras e produtos da gastronomía tradicional.

Con máis de 5.000 tapas servidas ao longo das tres xornadas, o certame pechou unha nova edición apostando pola promoción da hostalaría local, a gastronomía e a riqueza micolóxica da contorna trivesa.

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats