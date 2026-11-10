La pujanza del COB ante la peculiaridad del Fuenlabrada o la disimilitud entre dos equipos. La energía de un COB que ajustándose a la máxima de Phil Jackson, el entrenador más laureado de la NBA, -”Lo importante es permitir que todos toquen el balón para que no se sientan espectadores. Un solo hombre no puede ganar un partido. Hay que hacer un esfuerzo grupal”-, tomó la delantera en el marcador, manteniéndola hasta el final del primer periodo. Más equilibrado, jugando a lo ancho, moviendo con tino el balón y el plus que le daba el despliegue físico y de carácter de un inconformista Martín Fernández, que en estos momentos puede mirar a los ojos a cualquiera, fueron las claves del buen juego ourensano.

¿Cuándo los árbitros respetaran al COB? Dos personales en ataque a Nicolau, una antideportiva a Pinedo, que lo pudo ser, para, a continuación, no señalar una al equipo local, que sí lo fue"

En la antítesis se mueve un Fuenlabrada con un plantel de avezados jugadores (fichajes quizá inasequibles algún tiempo atrás), donde cada uno juega su partido: Vitor Benite o Ivan Cruz, a los que el roce con los años puede restar físico, pero no acierto desde la lejanía y anotando de tres en tres, con la colaboración de los más jóvenes, pero también con un largo recorrido; Mateo Díaz, especialmente acertado en sus lanzamientos; y Michel Caicedo, más físico y con grandes expectativas en su formación en el Barcelona, lograban ajustar e incluso a voltear a su favor el marcador.

Todo estaba en juego y con alguna pregunta por responder: ¿Cuándo los árbitros respetaran al COB? Dos personales en ataque a Nicolau, una antideportiva a Pinedo, que lo pudo ser, para, a continuación, no señalar una al equipo local, que sí lo fue. Esto cuando cualquier detalle ya era definitivo.

Mejor el COB en el clutch (momento decisivo): calidad y confianza de Leimanis anotando dos triples que permitía seguir enganchados en el marcador. Animo y fuerza la de Martín Iglesias, con un palmeo que sellaba una victoria ourensana. “Justísima y muy difícil” para el técnico Moncho López.

No solo se impuso el técnico en la batalla táctica, logró que sus jugadores creyeran en una idea común: que el talento individual se pone al servicio del equipo y que el compromiso deja de ser una exigencia de palabra para convertirse en una realidad.