Trives se vuelca con la familia que perdió su vivienda

En A Pobra de Trives se ha activado una campaña solidaria para ayudar a la familia afectada por el incendio que en la noche del sábado arrasó por completo su vivienda en la aldea de Castro. El fuego, que se propagó con rapidez, redujo el inmueble prácticamente a sus paredes y dejó sin hogar a una joven pareja y a sus dos hijos, de 5 y 7 años.

La familia no se encontraba en el interior de la casa. Fue una vecina quien alertó al propietario al observar humo saliendo del tejado. Vecinos y voluntarios de Protección Civil intentaron contener el avance del fuego con los medios disponibles, en una intervención marcada por la nevada y por la falta de medios operativos en ese momento. Finalmente acudieron los bomberos del parque de A Rúa, que lograron sofocar el incendio, aunque la vivienda ya había quedado totalmente devastada.

El Concello puso en marcha una campaña de ayuda. Este viernes se celebrará un partido cuya recaudación será donada a los afectados

Ante esta situación, desde el Concello anunciaban que se habían puesto en marcha un dispositivo de colaboración ciudadana para facilitar apoyo inmediato en material escolar, ropa y artículos de primera necesidad, además de articular una ayuda económica para cubrir las necesidades más urgentes de la familia.

A mayores, las personas que deseen colaborar pueden realizar aportaciones en la cuenta bancaria habilitada en Abanca a nombre de los propios afectados, IBAN: ES93 2080 0445 3030 4001 5593.

Además, este viernes a las 19,00 horas el Caldelao Inter Ribeira Sacra disputará un partido solidario en el Pabellón Municipal de A Pobra de Trives. La entrada tendrá un coste de dos euros y se pondrán a la venta llaveros y tazas, destinándose la recaudación íntegra a esta joven familia.

La familia afectada, tanto Jose Guerra como su pareja agradecen las numerosas muestras de apoyo recibidas en los últimos días y la implicación de la vecindad en una respuesta solidaria que inmensa que busca ayudarles a comenzar de nuevo.