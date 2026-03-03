Os veciños de Trives apuntáronse á percusión tradicional

MARZO CULTURAL

A actividade de música tradicional, dirixida polo mestre de percusión tradicional Diego Iglesias, reuniu unha decena de persoas nun curso aberto a todos os públicos en Trives

Momentos del curso de percusión en Trives.

A música tradicional foi protagonista en Trives cun obradoiro de percusión incluído no programa do Marzo Cultural organizado pola asociación cultural A Caniceira, que deu comenzo esta fin de semana. A actividade, dirixida polo mestre de percusión tradicional Diego Iglesias, reuniu unha decena de persoas nun curso aberto a todos os públicos.

O obradoiro desenvolveuse en dúas partes diferenciadas. Nunha primeira sesión máis teórica, os participantes afondaron en aspectos básicos da percusión tradicional, como a afinación dos instrumentos e as distintas técnicas para tensar correctamente a pandeireta, o tambor e o bombo, comprendendo mellor o funcionamento dos instrumentos. A segunda parte foi participativa e dinámica, permitindo aos asistentes ter contacto directo cos instrumentos, aprender a coller as baquetas de forma correcta e iniciarse na execución de ritmos sinxelos, experimentando co son do tambor e do bombo.

Concibido como un curso de iniciación, o obradoiro tivo un custo de 5 euros para socios e 10 euros para non socios, facilitando o acceso á formación musical e cultural. A actividade enmárcase no programa da asociación, que aposta pola difusión da cultura.

