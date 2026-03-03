La guerra es la guerra, la ambición es la ambición , la sospecha es la sospecha y el fraude es el fraude y cuando todo ello se junta resulta que hay quienes han apostado en una casa web especializada, o “mercados de predicción” que es como se denominan ahora esas casas de apuestas, a que el ataque de EEUU sobre Irán se iba a producir el 28 de febrero, una fecha elegida por las autoridades estadounidenses e israelíes porque ese día se celebraba una reunión de los principales dirigentes iraníes y vieron la “ventana de oportunidad” para asesinarlos a todos juntos. Las sospechas se centran en una serie de cuentas creadas poco tiempo antes y que tras invertir unas cantidades respetables de dinero se han visto beneficiadas por una cantidad enormemente superior, lo que ha despertado la sospecha de que fueron creadas con información privilegiada, y quienes han ganado un montón de pasta por ese procedimiento han actuado como suelen hacerlo los delincuentes: ¡coge el dinero y corre! Y si te he visto no me acuerdo.