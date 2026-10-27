Condenado en Ourense por amenazar y lanzar patadas a dos guardias civiles

Un hombre fue condenado este lunes a seis meses de prisión por amenazar e intentar agredir con patadas a dos agentes de la Guardia Civil la madrugada del 5 de junio de 2025. Todo comenzó en un bar de A Rúa, donde el encausado protagonizó un altercado mientras se encontraba bajo los efectos del alcohol.

Tras ello, empezó a caminar por la calle con un palo de unos 50 centímetros, momento en el que se personó una patrulla de la Guardia Civil. Al verlos, el hombre se dirigió al vehículo y se abalanzó sobre él para golpearlo. Los agentes intentaron que depusiese su actitud, pero el implicado fue hacia ellos con intención de agredirlos.

Comenzó a amenazarlos y a lanzarles patadas hasta que finalmente fue reducido. Los hechos llegaron ayer al Penal 1, donde el autor admitió lo sucedido. Por ello, fue condenado a seis meses de prisión, pena que quedó suspendida.