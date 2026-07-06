Un incendio calcina un alpendre de una casa abandonada en A Rúa Vella

Un incendio declarado en torno a las 11,30 horas de la mañana de este lunes ha calcinado un alpendre anexo a una vivienda abandonada en A Rúa Vella. El suceso originó una densa columna de humo blanco visible desde varios puntos.

Tras el aviso de un particular al 112 Galicia, se activó un rápido operativo en el que participan los Bomberos del Consorcio Provincial, el GES de Valdeorras y efectivos de Protección Civil. Los equipos de extinción centran sus esfuerzos en controlar las llamas, que han provocado el colapso de la estructura del tejado de madera de la edificación, y en enfriar la zona para evitar que el fuego se propague por la zona.

Hasta el lugar de los hechos también se han desplazado patrullas de la Policía Local de A Rúa y de la Guardia Civil para asegurar el perímetro y facilitar el trabajo de los camiones de bomberos. Varios vecinos de la zona siguen con preocupación las labores de extinción desde los accesos a la propiedad, donde afortunadamente no se han registrado daños personales.