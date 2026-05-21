Una lona de plástico en llamas genera un gran columna de humo en A Rúa
O AGUILLÓN
Una espectacular columna de humo negro alarmó a los vecinos de A Rúa durante la noche de este jueves
Sobre las 21:00 horas de ayer jueves, 21 de mayo, una enorme columna de humo negro sorprendió a los habitantes de A Rúa. El fuego se localizó en una lona de plástico de una bodega situada en la zona de O Aguillón. Aunque no hubo que lamentar daños personales y los equipos de emergencia pudieron sofocar el fuego fácilmente, se vivieron momentos de tensión debido a la espectacularidad del incendio.
Hasta el lugar se trasladaron efectivos de Protección Civil de A Rúa, el GES de Valdeorras, los bomberos y también una brigada de bomberos forestales del distrito XIII.
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