Una lona de plástico en llamas genera un gran columna de humo en A Rúa

O AGUILLÓN

Una espectacular columna de humo negro alarmó a los vecinos de A Rúa durante la noche de este jueves

La Región
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Publicado: 22 may 2026 - 00:09 Actualizado: 22 may 2026 - 00:10
La negra columna de humo producida al arder una lona de plástico en A Rúa
La negra columna de humo producida al arder una lona de plástico en A Rúa | José Cruz

Sobre las 21:00 horas de ayer jueves, 21 de mayo, una enorme columna de humo negro sorprendió a los habitantes de A Rúa. El fuego se localizó en una lona de plástico de una bodega situada en la zona de O Aguillón. Aunque no hubo que lamentar daños personales y los equipos de emergencia pudieron sofocar el fuego fácilmente, se vivieron momentos de tensión debido a la espectacularidad del incendio.

La columna de humo desde otra perspectiva
La columna de humo desde otra perspectiva | José Cruz

Hasta el lugar se trasladaron efectivos de Protección Civil de A Rúa, el GES de Valdeorras, los bomberos y también una brigada de bomberos forestales del distrito XIII.

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