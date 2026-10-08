¿Sabe usted que desde un pueblo de Ourense hay quien ha conseguido tener línea directa con lo más alto de Nokia?

¿Sabe usted que el talento ourensano no para de destacar? -que el nuevo presidente de Nokia en España es de nuestra provincia? ¿Que en A Rúa están llenos de orgullo por el triunfo de su vecino, Fernando Rionegro? ¿Que es un apasionado de su tierra natal y por ello teletrabaja desde aquí cada vez que puede? ¿Que asume el reto con optimismo, humildad y ambición?