¿Sabe usted que desde un pueblo de Ourense hay quien ha conseguido tener línea directa con lo más alto de Nokia?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, un talento ourensano que demuestra que para llegar lejos en el mundo de las telecomunicaciones no hace falta perder la cobertura con la tierra de uno.
¿Sabe usted que el talento ourensano no para de destacar? -que el nuevo presidente de Nokia en España es de nuestra provincia? ¿Que en A Rúa están llenos de orgullo por el triunfo de su vecino, Fernando Rionegro? ¿Que es un apasionado de su tierra natal y por ello teletrabaja desde aquí cada vez que puede? ¿Que asume el reto con optimismo, humildad y ambición?
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