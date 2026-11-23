Pedro Sánchez anunció el 10 de diciembre de 2024 un programa denominado “100 años de Franco”, una iniciativa que contemplaba más de un centenar de actos a lo largo de 2025 bajo el lema “España en libertad”. El objetivo, según explicó entonces el presidente del Gobierno, era conmemorar el 50 aniversario de la muerte de Francisco Franco, ocurrida el 20 de noviembre de 1975, y reivindicar los avances democráticos y sociales alcanzados durante el último medio siglo. También pretendía, en sus propias palabras, advertir de que la libertad no constituye una conquista permanente.

La propuesta se presentó con gran aparato institucional

La propuesta se presentó con gran aparato institucional. El Ejecutivo anunció un amplio programa de actividades culturales y divulgativas en calles, escuelas, universidades y museos, además de la creación de un comisionado especial y de un comité científico integrado por expertos para coordinar la iniciativa. Incluso el primer real decreto aprobado por el Gobierno en 2025 estuvo dedicado a dotar de estructura administrativa a la conmemoración.

Sin embargo, dos años después de aquel anuncio, la sensación es que la efeméride apenas ha dejado huella en la opinión pública. Los actos se han celebrado, pero lejos de la repercusión que cabría esperar de una campaña presentada como uno de los grandes proyectos institucionales del año. De hecho, la ausencia de Felipe VI en el acto inaugural celebrado en el Auditorio Nacional de Madrid, oficialmente justificada por motivos de agenda, fue interpretada por algunos observadores como un síntoma de la escasa trascendencia alcanzada por la iniciativa.

No faltaron actividades, exposiciones ni campañas de divulgación. Tampoco recursos públicos destinados a su organización. Lo que sí faltó fue el eco social y mediático que sus promotores parecían anticipar. La conmemoración quedó diluida entre la actualidad política cotidiana y las sucesivas crisis que marcaron la agenda durante aquellos meses.

Ya superado el cincuentenario de la muerte de Franco, el balance sigue siendo objeto de debate

Ya superado el cincuentenario de la muerte de Franco, el balance sigue siendo objeto de debate. Para sus defensores, la campaña sirvió para reivindicar los valores democráticos y recordar un periodo decisivo de la historia española. Para sus críticos, respondió más a una estrategia política que a una verdadera necesidad social. En esa línea se expresó el periodista Manu Torralba, de Vozpópuli, al sostener que la iniciativa obligaba al resto de formaciones a posicionarse a favor o en contra de los actos programados, generando una polarización que, a su juicio, podía resultar electoralmente útil para el Gobierno.

Con el propósito de acercar la conmemoración a las generaciones más jóvenes, el Ejecutivo impulsó además una campaña institucional que apelaba a una reflexión “serena, contrastada y comparada” sobre el significado de la democracia y sobre la ausencia de libertades durante las cuatro décadas del franquismo. La cuestión es si aquel ambicioso proyecto logró realmente ese objetivo o si acabó convirtiéndose en una efeméride más, absorbida por el ruido político de cada día.