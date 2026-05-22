¿Sabe usted que en el Concello de A Teixeira el cartero rural hasta ahora trabajaba como explorador sin mapa ni número de casa? ¿Que eso tiene mérito… pero no es lo más eficiente? ¿Y que ahora, con las placas nuevas colocadas desde este jueves, por fin carteros y repartidores podrán entregar cartas y paquetes sin tener que “intuir” la vivienda como si fuera un arte adivinatorio?

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