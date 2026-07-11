Estar agradecidos

Agradecimiento: hermosa palabra que la Real Academia Española define como acción y efecto de agradecer, vinculado al concepto de gratitud, sentimiento que obliga a estimar y corresponder un favor o beneficio recibido. Para Séneca, agradecer es una práctica diaria que conecta al individuo con lo esencial de la vida, y para Leonel Hampton, es cuando la memoria se almacena en el corazón y no en la mente. A ello no podía faltar el siempre acertado refranero español que dice contundente y con claridad meridiana: “Es de bien nacidos ser agradecidos”. Y punto. Y es que siempre hay algo que agradecer.

Para saberlo se pueden hacer dos listas: en una se pone todo lo malo que corresponda como vivido, y en la otra, lo bueno recibido a lo largo de los años. Y seguramente, y pese a todo, se encontrará que la segunda gana a la primera. Por supuesto hay que dejar aparte sucesos que por desgracia son irreversibles, sin que se puedan superar jamás. Y mejor no citar cuales, porque cada uno tiene su propio conocimiento sobre ellos. Hoy se trata el tema como un juego reflexivo que invite a una sonrisa, por lo que es mejor dejar la primera lista a discreción.

La segunda puede ser larga o corta, pero en ella no puede faltar lo esencial, como es vivir, la única riqueza de verdad. No existe otra. Pero hay mucho por lo que agradecer: tener salud, y si esta falta, contar con quien te quiera y te cuide. Agradecer tener o haber tenido una buena familia, cariñosa, unida y guía de valores éticos, educación y amor. Agradecer la amistad verdadera, la luz de cada mañana, la palabra, el saber discernir, el tener un hombro en el que apoyarse en los malos momentos, que los hay, por los libros y la música, por tener lo necesario salvador de agobios, por encontrar la bondad, por disfrutar cada día, llueva o haga sol… Agradecer tener un techo, refugio en el que poder reír, llorar, descansar y encontrarse a uno mismo; por tener trabajo, proyectos y sueños, por una sonrisa, por sentir emociones… A pesar de los avatares y de la lucha diaria, agradecer el valor de afrontarlos con esperanza y seguir adelante. Y algo muy importante: está demostrado por los expertos y los estudios realizados sobre el comportamiento de las personas, que aquellas que sienten gratitud son más felices. Cantaba Mercedes Sosa: “Gracias a la vida que me ha dado tanto”.