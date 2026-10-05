Crianza Trevinca da vida al rural de A Veiga

La exposición agroganadera Crianza Trevinca finalizó este domingo con un notable éxito de visitantes. Lo afirmaron sus organizadores, quienes aseguran que citas como la de este fin de semana contribuyen a garantizar el futuro del rural. “A participación de xente de tódalas idades garante que o rural, se se traballa entre todos, está moi vivo”, consideraba el alcalde, Juan Anta Rodríguez, minutos antes de finalizar esta sexta edición.

El programa de ayer incluyó desde la demostración de un afilador de la Fundación Legar hasta un espectáculo ecuestre en el que no faltó una cebra para sorpresa de los asistentes. Un producto valdeorrés por excelencia como el vino tampoco faltó en una cata dirigida por la enóloga Eugenia Medina González. También hubo una exhibición de actividades agroforestales, de la mano de Agrícola Estévez, y un obradoiro infantil.

Crianza Trevinca pone sobre la mesa la importancia del sector agroganadero y la apuesta por los productos locales. Así lo cree Juan Anta, quien afirmó que “os gandeiros están moi orgullosos de ser gandeiros e a xente tamén o está de ter gandeiros”. El alcalde también resaltó la masiva presencia de público de todas las edades en las diferentes actividades.