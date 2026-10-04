Galería | Crianza Trevinca cierra su sexta edición con una jornada dedicada al rural, en fotos
EXPOSICIÓN AGROGANADERA
La sexta edición de la exposición agroganadera Crianza Trevinca reunió a vecinos y visitantes en A Veiga con actividades para todas las edades y propuestas vinculadas al rural y los productos locales
La sexta edición de Crianza Trevinca cerró este domingo con una notable participación y una jornada llena de actividades vinculadas al rural y al sector agroganadero.
La programación incluyó demostraciones de oficios tradicionales, una exhibición ecuestre, una cata de vinos de Valdeorras y actividades agroforestales, además de un taller dirigido a los más pequeños.
La cita volvió a poner el foco en la importancia del sector ganadero y de los productos locales. El alcalde, Juan Anta Rodríguez, destacó la participación de personas de todas las edades como una muestra de que el rural “está moi vivo”.
1/30
Galería | Crianza Trevinca cierra su sexta edición con una jornada dedicada al rural, en fotos
|
C. C.
2/30
Galería | Crianza Trevinca cierra su sexta edición con una jornada dedicada al rural, en fotos
|
C. C.
3/30
Galería | Crianza Trevinca cierra su sexta edición con una jornada dedicada al rural, en fotos
|
C. C.
4/30
Galería | Crianza Trevinca cierra su sexta edición con una jornada dedicada al rural, en fotos
|
C. C.
5/30
Galería | Crianza Trevinca cierra su sexta edición con una jornada dedicada al rural, en fotos
|
C. C.
6/30
Galería | Crianza Trevinca cierra su sexta edición con una jornada dedicada al rural, en fotos
|
C. C.
7/30
Galería | Crianza Trevinca cierra su sexta edición con una jornada dedicada al rural, en fotos
|
C. C.
8/30
Galería | Crianza Trevinca cierra su sexta edición con una jornada dedicada al rural, en fotos
|
C. C.
9/30
Galería | Crianza Trevinca cierra su sexta edición con una jornada dedicada al rural, en fotos
|
C. C.
10/30
Galería | Crianza Trevinca cierra su sexta edición con una jornada dedicada al rural, en fotos
|
C. C.
11/30
Galería | Crianza Trevinca cierra su sexta edición con una jornada dedicada al rural, en fotos
|
C. C.
12/30
Galería | Crianza Trevinca cierra su sexta edición con una jornada dedicada al rural, en fotos
|
C. C.
13/30
Galería | Crianza Trevinca cierra su sexta edición con una jornada dedicada al rural, en fotos
|
C. C.
14/30
Galería | Crianza Trevinca cierra su sexta edición con una jornada dedicada al rural, en fotos
|
C. C.
15/30
Galería | Crianza Trevinca cierra su sexta edición con una jornada dedicada al rural, en fotos
|
C. C.
16/30
Galería | Crianza Trevinca cierra su sexta edición con una jornada dedicada al rural, en fotos
|
C. C.
17/30
Galería | Crianza Trevinca cierra su sexta edición con una jornada dedicada al rural, en fotos
|
C. C.
18/30
Galería | Crianza Trevinca cierra su sexta edición con una jornada dedicada al rural, en fotos
|
C. C.
19/30
Galería | Crianza Trevinca cierra su sexta edición con una jornada dedicada al rural, en fotos
|
C. C.
20/30
Galería | Crianza Trevinca cierra su sexta edición con una jornada dedicada al rural, en fotos
|
C. C.
21/30
Galería | Crianza Trevinca cierra su sexta edición con una jornada dedicada al rural, en fotos
|
C. C.
22/30
Galería | Crianza Trevinca cierra su sexta edición con una jornada dedicada al rural, en fotos
|
C. C.
23/30
Galería | Crianza Trevinca cierra su sexta edición con una jornada dedicada al rural, en fotos
|
C. C.
24/30
Galería | Crianza Trevinca cierra su sexta edición con una jornada dedicada al rural, en fotos
|
C. C.
25/30
Galería | Crianza Trevinca cierra su sexta edición con una jornada dedicada al rural, en fotos
|
C. C.
26/30
Galería | Crianza Trevinca cierra su sexta edición con una jornada dedicada al rural, en fotos
|
C. C.
27/30
Galería | Crianza Trevinca cierra su sexta edición con una jornada dedicada al rural, en fotos
|
C. C.
28/30
Galería | Crianza Trevinca cierra su sexta edición con una jornada dedicada al rural, en fotos
|
C. C.
29/30
Galería | Crianza Trevinca cierra su sexta edición con una jornada dedicada al rural, en fotos
|
C. C.
30/30
Galería | Crianza Trevinca cierra su sexta edición con una jornada dedicada al rural, en fotos
|
C. C.