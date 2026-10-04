EDITORIAL
Pedro Sánchez, la crisis de la vivienda y las mentiras del bombero pirómano
Galería | Crianza Trevinca cierra su sexta edición con una jornada dedicada al rural, en fotos
Galería | Crianza Trevinca cierra su sexta edición con una jornada dedicada al rural, en fotos | C. C.

Galería | Crianza Trevinca cierra su sexta edición con una jornada dedicada al rural, en fotos

EXPOSICIÓN AGROGANADERA

La sexta edición de la exposición agroganadera Crianza Trevinca reunió a vecinos y visitantes en A Veiga con actividades para todas las edades y propuestas vinculadas al rural y los productos locales

La Región
La Región
Publicado: 04 oct 2026 - 19:29 Actualizado: 04 oct 2026 - 19:30

La sexta edición de Crianza Trevinca cerró este domingo con una notable participación y una jornada llena de actividades vinculadas al rural y al sector agroganadero.

La programación incluyó demostraciones de oficios tradicionales, una exhibición ecuestre, una cata de vinos de Valdeorras y actividades agroforestales, además de un taller dirigido a los más pequeños.

La cita volvió a poner el foco en la importancia del sector ganadero y de los productos locales. El alcalde, Juan Anta Rodríguez, destacó la participación de personas de todas las edades como una muestra de que el rural “está moi vivo”.

Galería | Crianza Trevinca cierra su sexta edición con una jornada dedicada al rural, en fotos
1/30 Galería | Crianza Trevinca cierra su sexta edición con una jornada dedicada al rural, en fotos | C. C.
Galería | Crianza Trevinca cierra su sexta edición con una jornada dedicada al rural, en fotos
2/30 Galería | Crianza Trevinca cierra su sexta edición con una jornada dedicada al rural, en fotos | C. C.
Galería | Crianza Trevinca cierra su sexta edición con una jornada dedicada al rural, en fotos
3/30 Galería | Crianza Trevinca cierra su sexta edición con una jornada dedicada al rural, en fotos | C. C.
Galería | Crianza Trevinca cierra su sexta edición con una jornada dedicada al rural, en fotos
4/30 Galería | Crianza Trevinca cierra su sexta edición con una jornada dedicada al rural, en fotos | C. C.
Galería | Crianza Trevinca cierra su sexta edición con una jornada dedicada al rural, en fotos
5/30 Galería | Crianza Trevinca cierra su sexta edición con una jornada dedicada al rural, en fotos | C. C.
Galería | Crianza Trevinca cierra su sexta edición con una jornada dedicada al rural, en fotos
6/30 Galería | Crianza Trevinca cierra su sexta edición con una jornada dedicada al rural, en fotos | C. C.
Galería | Crianza Trevinca cierra su sexta edición con una jornada dedicada al rural, en fotos
7/30 Galería | Crianza Trevinca cierra su sexta edición con una jornada dedicada al rural, en fotos | C. C.
Galería | Crianza Trevinca cierra su sexta edición con una jornada dedicada al rural, en fotos
8/30 Galería | Crianza Trevinca cierra su sexta edición con una jornada dedicada al rural, en fotos | C. C.
Galería | Crianza Trevinca cierra su sexta edición con una jornada dedicada al rural, en fotos
9/30 Galería | Crianza Trevinca cierra su sexta edición con una jornada dedicada al rural, en fotos | C. C.
Galería | Crianza Trevinca cierra su sexta edición con una jornada dedicada al rural, en fotos
10/30 Galería | Crianza Trevinca cierra su sexta edición con una jornada dedicada al rural, en fotos | C. C.
Galería | Crianza Trevinca cierra su sexta edición con una jornada dedicada al rural, en fotos
11/30 Galería | Crianza Trevinca cierra su sexta edición con una jornada dedicada al rural, en fotos | C. C.
Galería | Crianza Trevinca cierra su sexta edición con una jornada dedicada al rural, en fotos
12/30 Galería | Crianza Trevinca cierra su sexta edición con una jornada dedicada al rural, en fotos | C. C.
Galería | Crianza Trevinca cierra su sexta edición con una jornada dedicada al rural, en fotos
13/30 Galería | Crianza Trevinca cierra su sexta edición con una jornada dedicada al rural, en fotos | C. C.
Galería | Crianza Trevinca cierra su sexta edición con una jornada dedicada al rural, en fotos
14/30 Galería | Crianza Trevinca cierra su sexta edición con una jornada dedicada al rural, en fotos | C. C.
Galería | Crianza Trevinca cierra su sexta edición con una jornada dedicada al rural, en fotos
15/30 Galería | Crianza Trevinca cierra su sexta edición con una jornada dedicada al rural, en fotos | C. C.
Galería | Crianza Trevinca cierra su sexta edición con una jornada dedicada al rural, en fotos
16/30 Galería | Crianza Trevinca cierra su sexta edición con una jornada dedicada al rural, en fotos | C. C.
Galería | Crianza Trevinca cierra su sexta edición con una jornada dedicada al rural, en fotos
17/30 Galería | Crianza Trevinca cierra su sexta edición con una jornada dedicada al rural, en fotos | C. C.
Galería | Crianza Trevinca cierra su sexta edición con una jornada dedicada al rural, en fotos
18/30 Galería | Crianza Trevinca cierra su sexta edición con una jornada dedicada al rural, en fotos | C. C.
Galería | Crianza Trevinca cierra su sexta edición con una jornada dedicada al rural, en fotos
19/30 Galería | Crianza Trevinca cierra su sexta edición con una jornada dedicada al rural, en fotos | C. C.
Galería | Crianza Trevinca cierra su sexta edición con una jornada dedicada al rural, en fotos
20/30 Galería | Crianza Trevinca cierra su sexta edición con una jornada dedicada al rural, en fotos | C. C.
Galería | Crianza Trevinca cierra su sexta edición con una jornada dedicada al rural, en fotos
21/30 Galería | Crianza Trevinca cierra su sexta edición con una jornada dedicada al rural, en fotos | C. C.
Galería | Crianza Trevinca cierra su sexta edición con una jornada dedicada al rural, en fotos
22/30 Galería | Crianza Trevinca cierra su sexta edición con una jornada dedicada al rural, en fotos | C. C.
Galería | Crianza Trevinca cierra su sexta edición con una jornada dedicada al rural, en fotos
23/30 Galería | Crianza Trevinca cierra su sexta edición con una jornada dedicada al rural, en fotos | C. C.
Galería | Crianza Trevinca cierra su sexta edición con una jornada dedicada al rural, en fotos
24/30 Galería | Crianza Trevinca cierra su sexta edición con una jornada dedicada al rural, en fotos | C. C.
Galería | Crianza Trevinca cierra su sexta edición con una jornada dedicada al rural, en fotos
25/30 Galería | Crianza Trevinca cierra su sexta edición con una jornada dedicada al rural, en fotos | C. C.
Galería | Crianza Trevinca cierra su sexta edición con una jornada dedicada al rural, en fotos
26/30 Galería | Crianza Trevinca cierra su sexta edición con una jornada dedicada al rural, en fotos | C. C.
Galería | Crianza Trevinca cierra su sexta edición con una jornada dedicada al rural, en fotos
27/30 Galería | Crianza Trevinca cierra su sexta edición con una jornada dedicada al rural, en fotos | C. C.
Galería | Crianza Trevinca cierra su sexta edición con una jornada dedicada al rural, en fotos
28/30 Galería | Crianza Trevinca cierra su sexta edición con una jornada dedicada al rural, en fotos | C. C.
Galería | Crianza Trevinca cierra su sexta edición con una jornada dedicada al rural, en fotos
29/30 Galería | Crianza Trevinca cierra su sexta edición con una jornada dedicada al rural, en fotos | C. C.
Galería | Crianza Trevinca cierra su sexta edición con una jornada dedicada al rural, en fotos
30/30 Galería | Crianza Trevinca cierra su sexta edición con una jornada dedicada al rural, en fotos | C. C.

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats