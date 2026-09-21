Crianza Trevinca reivindica la modernización del rural

El paraje de O Coiñedo acogerá los próximos 3 y 4 de octubre la sexta edición de la Exposición Agrogandeira Crianza Trevinca, una feria organizada por el Concello de A Veiga para reivindicar el mundo rural sumando este año una importante apuesta por el desarrollo del sector forestal.

El recinto albergará desde el sábado a mediodía numerosos ejemplares de vacas, ovejas, cabras y caballos, combinando las tradicionales exhibiciones ganaderas con muestras de moderna maquinaria especializada, drones y robots aplicados a los trabajos silvícolas.

La programación mantiene un fuerte componente cultural recuperando antiguos oficios mediante demostraciones en directo de pastoreo canino, herrado de equinos o la presencia del tradicional afilador, incorporando además novedosos certámenes gastronómicos en los que se eligirá en diferentes categorías la mejor empanada y el producto hortícola más original.

Los visitantes podrán disfrutar durante todo el fin de semana de catas de vino, licores y degustaciones de caldo con faba loba, completando la oferta lúdica con campeonatos de bolos y opciones de restauración que incluyen pulpo, cerdo al espeto o comida servida en furgonetas gastronómicas.