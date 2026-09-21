El Supremo pone límites a los seguros de vida vinculados a las hipotecas

Contratar un seguro de vida al formalizar una hipoteca ha sido durante años una práctica habitual. El problema aparece cuando ese seguro se paga de una sola vez, su importe se incorpora al préstamo y el consumidor termina pagando intereses también sobre el coste de la póliza.

El Tribunal Supremo acaba de pronunciarse sobre esta cuestión en su sentencia 913/2026, de 11 de junio, declarando abusiva la cláusula que imponía al consumidor la financiación de una prima única vinculada al préstamo hipotecario.

El caso resulta especialmente significativo. El préstamo ascendía a algo más de 151.000 euros y, dentro del capital financiado, se incluyeron aproximadamente 24.500 euros correspondientes a la prima de un seguro de vida. La aseguradora pertenecía, además, al mismo grupo empresarial que la entidad bancaria.

La cuestión no es que el banco pueda exigir un seguro para garantizar el préstamo, sino cómo se contrata y se financia. El consumidor no solo abonaba una prima elevada por adelantado, sino que, al incorporarse esa cantidad al capital de la hipoteca, debía pagar intereses sobre ella durante la vida del préstamo.

Ahora bien, la sentencia no significa que todos los seguros de vida vinculados a una hipoteca sean automáticamente nulos.

Para el Tribunal Supremo, una operación de estas características no puede analizarse como si el seguro fuese completamente ajeno al contrato de financiación. La prima constituía un coste relevante de la operación y el consumidor debía haber recibido información clara y suficiente sobre su verdadera repercusión económica.

Aquí aparece uno de los conceptos fundamentales de la sentencia: la transparencia. No basta con que una cantidad figure en algún documento firmado. El consumidor debe poder comprender, antes de contratar, qué está pagando y cuál será el coste real de la operación. Financiar 24.500 euros durante décadas no equivale, económicamente, a pagar simplemente una prima de 24.500 euros.

La resolución también incide en la posibilidad de elección de aseguradora. La normativa europea permite al consumidor aportar una póliza de otro proveedor cuando ofrezca garantías equivalentes, por lo que la contratación con una compañía vinculada al banco no puede convertirse, sin más, en una condición innegociable de la financiación.

Ahora bien, la sentencia no significa que todos los seguros de vida vinculados a una hipoteca sean automáticamente nulos. Habrá que estudiar cada caso: cómo se ofreció el seguro, qué información recibió el cliente, si podía contratar una póliza alternativa, quién era la aseguradora y si la prima fue incorporada al capital del préstamo.

La importancia de esta resolución va, por tanto, más allá del caso concreto. Obliga a revisar aquellas hipotecas en las que, junto con la financiación de la vivienda, se financió también un seguro de vida mediante una prima única.

Porque cuando una prima de miles de euros se incorpora a una hipoteca durante décadas, el coste para el consumidor no termina necesariamente en el importe que aparece en la póliza. El consumidor tiene derecho a conocer no solo qué contrata, sino cuánto le va a costar realmente.