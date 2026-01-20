La floración de Trevinca captará turistas para A Veiga

La floración de las ericas en el Macizo de Trevinca da forma a la apuesta turística que el Concello de A Veiga, que dirige Juan Anta, llevará a Fitur 2026, que se desarrollará en el Ifema madrileño entre los días 21 y 25 de enero. Esta propuesta valdeorresa podrá visitarse en el espacio de España en Floración, que considera la flor que crece en las montañas veiguesas como uno de los principales atractivos naturales del municipio y un “elemento clave para su posicionamiento como destino de turismo de naturaleza a nivel nacional”, según fuentes municipales.

La presentación de la propuesta de A Veiga arrancará el 22 de enero, a partir de las 12,30 horas, en el transcurso de la campaña promocional “Tour España de Flor en Flor”, una iniciativa estatal para 2026, que busca poner en valor los paisajes de floración más singulares del país. Media hora después, el Concello ofrecerá información acerca de la época de floración de las ericas en Trevinca y el programa de actividades de senderismo vinculadas al fenómeno natural que prevé desarrollar.

Rutas de senderismo

El programa incluye diferentes rutas de senderismo para la primavera, todas ellas diseñadas para que los turistas puedan contemplar los paisajes que ofrece la planta coincidiendo con la época de máximo esplendor de la floración.

Las actividades serán expuestas en el expositor de españa en floración, en la feria de turismo madrileña fitur 2026

Hay previstas varias salidas guiadas para el mes mayo, como las de 12 kilómetros y dificultad media proyectadas para los días 9 y 16, que organiza Terras Altas de Trevinca; otra de 10 kilómetros y dificultad baja diseñada por O Trisquel para el 16 y una propuesta más exigente, de 15 kilómetros y dificultad media-alta que será el 23, que organiza el Club de Montañismo Montañas de Trevinca. El Concello de A Veiga advierte que las fechas son orientativas y están supeditadas al inicio de la floración, por lo que aconseja confirmar la información con las citadas entidades.

La asistencia a Fitur responde a una estrategia municipal de “promover un modelo de turismo sostenible, respetuoso con el entorno natural y generador de oportunidades para el medio rural”, indicaron las mismas fuentes municipales. Seguidamente, añaden qe la floración de las ericas es un recurso que complementa otras experiencias turísticas incluidas en la oferta del Concello, como el turismo activo, el rural o el astroturismo, todas ellas apoyadas “en un entorno de gran calidad paisajística y ambiental”.

Desde el Concello invitan a las personas interesadas a visitar el expositor de España en Floración, en Fitur, pero también a descubrir este municipio valdeorrés durante la época de floración, “un periodo especialmente atractivo para conocer Trevinca”.

