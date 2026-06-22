A Veiga se alía con la AECC en la lucha contra el cáncer

El impulso de iniciativas de prevención, sensibilización y voluntariado en la lucha contra el cáncer en A Veiga son algunos de los principales objetivos que persiguen el Concello que dirige Juan Anta y la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Ourense. Estas cuestiones fueron expuestas en una reunión que también abordó la organización de una “andaina” solidaria en agosto.

A la reunión de A Veiga asistieron Judit Vega Avelaira, gerente de la Asociación Contra el Cáncer en Ourense; Eva Yáñez, concejala de Cultura; Araceli Macías García, educadora familiar del Plan de Inclusión; y Marta Vila Comesaña, técnica de Turismo.

La gerente de la AECC presentó la labor que viene desarrollando en la provincia, como los servicios de apoyo y acompañamiento a las personas con cáncer y sus familias. También habló de los programas de voluntariado, así como de las acciones de prevención, información y sensibilización. En el encuentro también fueron abordadas vías de colaboración para acercar estos recursos a los vecinos de A Veiga.

Entre las acciones previstas están la organización de charlas informativas y actividades de sensibilización, el fomento de hábitos de vida saludables o la promoción de la prevención y detección precoz, además de la creación de un grupo de voluntariado.