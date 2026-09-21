A Veiga logra triplicar la cifra de niños en la última década
DE 12 A 39
Los datos que maneja el Concello de A Veiga revelan un salto de 12 a 39 vecinos de hasta 12 años en diez años
La población infantil de A Veiga se triplicó con creces en los últimos años. Si hace una década eran 12 los que tenían entre 0 y 12 años, en la actualidad suman 39, según los datos que maneja el alcalde, Juan Anta Rodríguez. Este total se da en un concello cuya población se aproxima a los 900; más concretamente, fueron 873 los habitantes registrados en 2025, según los datos del Instituto Galego de Estatística.
El regidor veigués califica de “fundamental” este aumento de la población infantil, en el que influyen las familias llegadas desde fuera del municipio. Anta resalta que este incremento conlleva un aumento de servicios, como el de la ambulancia que trabaja desde 2024, e incluso de profesores. En este sentido, señala que en el colegio público, que hace unos años parecía condenado a la desaparición, en estos momentos estudian 28 niños. Además, las dos casas nido del municipio están completas, con una decena de niños.
La incorporación de nuevas familias al municipio tiene mucho que ver con este aumento de menores. Unos nuevos vecinos que llegan atraídos por el programa de viviendas de alquiler que ofrece el Concello. Sobre este particular, el alcalde apuntó que las 24 casas restauradas dentro del programa de rehabilitación, en el que también participan la Diputación y la Xunta, están ocupadas.
Alquileres reducidos
Con alquileres reducidos, que oscilan entre los 140 y los 180 euros mensuales, los posibles trabajos de reparación no supondrán ningún desembolso adicional para las arcas municipales. “Temos unha política de vivenda moi forte desde hai moitos anos, creamos emprego, aparte de acabar co feísmo e non temos un euro de gasto. Cobramos preto de 25 euros mensuais que nos dan para reparacións de todas estas casas”, indicó Anta. “Estabamos en que o colexio ía pechar hai non sei cantos anos e a realidade fixo que non sexa así”, continuó.
También ayuda a mantener o aumentar la población la oferta de actividades del Concello. Hasta diciembre, los vecinos pueden anotarse a informática, estimulación cognitiva, al club de lectura, a gimnasia de mantenimiento, adiestramiento guiado, gimnasio, cocina, baile tradicional, coro, saxofón, música tradicional o yoga.
Apuesta por el programa de vivienda
A la hora de captar población, el Concello de A Veiga busca que las nuevas familias lleguen con un proyecto de vida planificado, sabiendo de antemano en qué van a trabajar, donde van a vivir y las ayudas a las que pueden acceder. “É moi importante que a xente teña un proxecto scoial claro e preciso”, explicó Juan Anta.
Esta política social de vivienda fomenta el empleo en sectores como la construcción, trabajo que ocupará a algunos de los nuevos habitantes de A Veiga, pero también permitirá que encuentren su modo de vida en otras actividades, como las relacionadas con el turismo, en la residencia de la tercera edad o en el sector servicios, entre otras.
El alcalde se remite al ejemplo de una familia que conoció la propuesta municipal al asistir como público a una conferencia sobre desarrollo rural que el alcalde ofreció lejos de la comarca de Valdeorras, animándose a desplazarse hasta tierras de A Veiga, recuperando un local y montando una imprenta digital.
El convenio con la Xunta que permite dedicar una persona a todas las tareas referidas a la vivienda facilita al Concello informes, referencias o puntos donde hay viviendas vacías, ofreciendo “unha radiografía moi real da vivenda”.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
"FUE UNA LOCURA"
El turismo en A Veiga, al alza con el eclipse y la bandera azul
ACCIDENTE DE TRÁFICO
Herido un matrimonio de octogenarios tras volcar su todoterreno en A Veiga