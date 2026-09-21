A Veiga logra triplicar la cifra de niños en la última década

La población infantil de A Veiga se triplicó con creces en los últimos años. Si hace una década eran 12 los que tenían entre 0 y 12 años, en la actualidad suman 39, según los datos que maneja el alcalde, Juan Anta Rodríguez. Este total se da en un concello cuya población se aproxima a los 900; más concretamente, fueron 873 los habitantes registrados en 2025, según los datos del Instituto Galego de Estatística.

El regidor veigués califica de “fundamental” este aumento de la población infantil, en el que influyen las familias llegadas desde fuera del municipio. Anta resalta que este incremento conlleva un aumento de servicios, como el de la ambulancia que trabaja desde 2024, e incluso de profesores. En este sentido, señala que en el colegio público, que hace unos años parecía condenado a la desaparición, en estos momentos estudian 28 niños. Además, las dos casas nido del municipio están completas, con una decena de niños.

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La incorporación de nuevas familias al municipio tiene mucho que ver con este aumento de menores. Unos nuevos vecinos que llegan atraídos por el programa de viviendas de alquiler que ofrece el Concello. Sobre este particular, el alcalde apuntó que las 24 casas restauradas dentro del programa de rehabilitación, en el que también participan la Diputación y la Xunta, están ocupadas.

Alquileres reducidos

Con alquileres reducidos, que oscilan entre los 140 y los 180 euros mensuales, los posibles trabajos de reparación no supondrán ningún desembolso adicional para las arcas municipales. “Temos unha política de vivenda moi forte desde hai moitos anos, creamos emprego, aparte de acabar co feísmo e non temos un euro de gasto. Cobramos preto de 25 euros mensuais que nos dan para reparacións de todas estas casas”, indicó Anta. “Estabamos en que o colexio ía pechar hai non sei cantos anos e a realidade fixo que non sexa así”, continuó.

También ayuda a mantener o aumentar la población la oferta de actividades del Concello. Hasta diciembre, los vecinos pueden anotarse a informática, estimulación cognitiva, al club de lectura, a gimnasia de mantenimiento, adiestramiento guiado, gimnasio, cocina, baile tradicional, coro, saxofón, música tradicional o yoga.