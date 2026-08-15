Niñodaguia enciende hornos para reivindicar su historia

El corazón de la arcilla y la cerámica tradicional late de nuevo con fuerza en Niñodaguia, en Xunqueira de Espadanedo. Desde la jornada de ayer y hasta mañana, domingo 16 de agosto, el emblemático Museo de Olería de la localidad se ha transformado en el epicentro absoluto del XII Encontro de Cacharreiros, una cita ineludible que reúne a decenas de artesanos, estudiosos y devotos de esta ancestral disciplina.

El evento, organizado con mimo por el Concello de Xunqueira de Espadanedo en estrecha colaboración con los maestros locales Agustín Vázquez y Enrique Cabanas, tiene como meta preservar, ensalzar y transmitir a las nuevas generaciones uno de los oficios identitarios de la geografía de Galicia.

El pistoletazo de salida de esta duodécima edición se produjo ayer a las 12,30 horas, marcando el comienzo de tres intensas jornadas consagradas a la salvaguarda del patrimonio inmaterial de Niñodaguia. La ceremonia de apertura se convirtió rápidamente en un sentido y profundo tributo a todos aquellos antepasados que moldearon la historia local con sus propias manos. Así lo quiso transmitir el experimentado cacharreiro Agustín Vázquez, quien pronunció un emotivo discurso inaugural: “A olería é o elemento máis importante do mundo, non de Niñodaguia, do mundo. Desde os homo sapiens para aquí, foi o sustento da humanidade”.

La programación del certamen propone una inmersión interactiva en la que el público asistente puede deleitarse con demostraciones en directo, conversar con los creadores y descubrir el hipnótico baile de la materia prima sobre el torno. Además, para enriquecer la experiencia, las cálidas noches ganan vida gracias a una nueva edición de los Atardeceres Musicais. Estas sesiones, programadas a partir de las 21,30 horas, combinan la música y la tradición.

Tras la brillante actuación de Xosé durante la noche de ayer, los asistentes podrán disfrutar hoy del directo de Iria, mientras que la agrupación Xunquereteiras pondrá mañana el broche de oro al evento.

El encuentro evidenció un notable respaldo institucional. El director territorial de Comercio de la Xunta en Ourense, Gabriel Alén, y el vicepresidente de la Diputación de Ourense, César Fernández, coincidieron al reafirmar el compromiso de las administraciones para aportar recursos y anclar las raíces culturales en el territorio. Finalmente, el alcalde, Pablo Graña, cerró el acto reclamando un compromiso real por parte de la ciudadanía a la hora de consumir producto local de proximidad: “De boca todos apostamos, pero logo na realidade cóstanos gastar o diñeiro no noso. Se todos sumamos un pouquiño, creo que imos recuperar o bo que temos en Galicia, que é a nosa artesanía”.

Un oficio que busca “savia nova” y formas de reinventarse

El futuro del oficio y el relevo generacional son temas centrales de debate en el recinto. Así lo demuestran artesanos como Alba, de la asociación Estivadiña, quien entiende esta disciplina desde una perspectiva social: “Eu cheguei á cerámica un pouco como hobby... e agora queremos explotar a ramiña social con beneficios a nivel comunitario, para a dinamización do rural”. Apuesta por una vuelta a los orígenes más puros, amasando el barro con las manos y prescindiendo de herramientas modernas.

A su lado trabaja Nahuel, quien reflexiona sobre el profundo cambio de paradigma en el sector. Frente a la producción masiva del pasado, destaca que actualmente “hai un boom a nivel cerámico”, lo que abre la puerta a que más jóvenes apuesten por mantener la tradición cultural a través de productos contemporáneos.

Antía Caldeiro, también presente con sus piezas, coincide en la importancia de estas jornadas de convivencia. Sobre el reto mayúsculo que supone atraer a la juventud hacia los tornos, confiesa que lo ve difícil debido a la actual coyuntura económica: “É complicado, hai un tema de educación social... todos temos poucos cartos”, reflexiona.

A pesar de las dificultades, Antía se muestra optimista y subraya la necesidad de “poñer en valor o traballo que costa”, celebrando la rica mezcla de niños y mayores que se acercan con curiosidad a descubrir este arte milenario en su propio taller.