Los visitantes apuran los días para degustar la carne de boi

El sol asomaba por las calles de Allariz anunciando una mañana de otoño de clima agradable, ideal para disfrutar de la triple propuesta que la villa tenía preparada. La vida comenzaba temprano en A Barreira, donde los puestos de la feria sabatina ya desplegaban sus productos, llenando el ambiente de voces y tránsito de gente que daba la bienvenida a los madrugadores.

Bajando desde el recinto ferial por el casco histórico, los visitantes se interesaban por las propuestas de los diecisiete locales que participan en la decimoquinta edición de las Xornadas da Carne de Boi, ofreciendo sus creaciones hasta hoy por un precio de tres euros. El punto central de la jornada se vivió a las 12,00 horas en la Praza Maior, que se convirtió en el escenario de la cata profesional. Allí, un jurado experto formado por la autora del blog gastronómico Guisándome la vida y exlocutora de radio, Carmen Albo; el cocinero de la Xunta de Galicia vinculado a la filosofía Slow Food, Javier Diz, y el creador del portal Recetas de rechupete, Alfonso López, se encargó de evaluar de cerca las propuestas de la hostelería local.

Los visitantes al mercado pudieron probar una tapa exclusiva. | José Paz

Mientras la mañana avanzaba, los pasos de los caminantes se dirigían hacia la ribera del río Arnoia. Allí aguardaba el Mercado da Reserva da Biosfera, convertido en punto de encuentro con una gran afluencia de público de la zona y de fuera. A las 12,30 horas, comenzaron a ofrecer la degustación gratuita programada para la jornada: un paté de hígado de buey con shiitake.

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“Está muy buena. Probamos varias de los bares también”, confirmaba Manuel, un visitante llegado desde Vigo, mientras señalaba a su mujer con la tapa en la mano. La especialidad despertó tanto interés entre los presentes que las muestras desaparecieron en cuestión de minutos, cerrando un mediodía que demostró que la mezcla de patrimonio, ocio y productos de proximidad sigue siendo la fórmula del éxito del rural.