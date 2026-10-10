Carmelitas, Allariz y COB inician una exigente temporada en la Primera Autonómica femenina

El baloncesto femenino ourensano tiene referentes en la élite al máximo nivel, tanto en el parquet como en los banquillos y esta tarde arranca una nueva temporada para los tres equipos que más alto compiten: Carmelitas, Allariz y el debutante COB.

“Esta es una categoría muy dura, con equipos que conocen muy bien la liga y que compiten siempre por la Final Four, pero además con un formato de competición muy exigente”, explica Pep Pacreu, entrenador del equipo colegial. Un Carmelitas que empieza la liga “con mucha ilusión y con ganas de hacerlo muy bien”.

El mismo objetivo tiene el Allariz antes de un derbi que garantiza, al menos, una alegría provincial en esta jornada. El equipo alaricano es ya un clásico, pero su entrenador, Mich Pérez, debuta: “Imos cun equipo moi parecido o do ano pasado e contando con moitas xogadoras de júnior, pero convencidas de que sabemos moi ben o que temos que facer o con moita gañas de arrincar”. Y el debut con un derbi aumenta todavía más la dosis de ilusión para este arranque de liga: “Elas son un equipo moi distinto ao noso, con xogadoras xa moi expertas, que coñecen moito a liga y ademáis nunha pista que non é nada sinxela. O ano pasado xa sufrimos moito alí”.

Por último, el COB. El equipo entrenado por Millán Brea debutó con un meritorio ascenso y sabe que será una categoría en la que deberán pagar peaje: “Fixemos tres fichaxes, pero sabemos que nos tocará aprender moito co paso dos partidos”. El calendario no parece haberles ayudado mucho: “Os tres primeiros partidos son contra algúns dos favoritos, como Seis do Nadal, Porriño ou Celta de Vigo. Tamén nos servirá para saber como estamos e como é a liga na que xogamos esta tempada”.

La competición

La Primera Autonómica femenina arrancará con una liguilla de otro equipos en los que los cuatro primeros jugarán la segunda fase contra los cuatro mejores del grupo Norte. De esa segunda liguilla, de nuevo con ocho equipos, saldrán la Final Four por el ascenso. Los cuatro últimos de la primera fase se cruzarán en una liguilla para evitar el descenso.

Pacreu: “Tenemos una plantilla más larga que otras veces”

Pep Pacreu es optimista con la campaña del Carmelitas: “Tenemos un equipo que por primera vez en los últimos años es con una plantilla larga en rotación”. Clara López, Gabriela, Elena y Anabel son las caras nuevas y durante la liga se unirá Carla. “No me pongo metas a largo plazo”, asegura Pacreu y se centra en el debut ante el Allariz: “Es un equipo súper incómodo, agresivo, que tiene muchas referencias exteriores, con una línea exterior con jugadoras que son determinantes en esta liga. Seguro que nos van a plantear un partido muy duro”.

Pérez: “A idea é sempre competir ao máximo que se poda”

El Allariz tiene a Mich Pérez en el banquillo tras ser el técnico ayudante la campaña pasada: “A idea desta tempada é competir o máximo, a tope onde se poida e que xoguen ben as nenas, tratar deque xoguen ben. Estamos na mesma dinámica do noso xogo do ano pasado, aínda que non xogamos na pretempada”. Y añade: “Esta liga sempre é dura. Imos deixar pasar algunha semana de liga para ver como estamos e onde podemos estar, pero vexo o equipo ben”.

Brea: “Sabemos do nivel do Seis do Nadal, pero xogamos ao noso”

El COB debuta en la liga en Balaídos, ante el Seis do Nadal. “Sabemos que é un equipo veterano, de nivel de Nacional, que ten un par de xogadoras determinantes, que ademais son xogadoras moi polivalentes, que poden xogar case case en calquera posición. A min me gusta xogar ao que xogamos, non me gusta xogar en función do rival. O sea a min me gusta se gaño ou perdo que sexa porque nós xogamos ao que queriamos xogar”, explica Millán Brea en la previa del partido para un COB que espera ir a más con el paso de las jornadas.