Allariz, escaparate del séptimo arte y el humor con el Festival RiR

Allariz se prepara para volver a convertirse en la gran capital del humor y del cine de comedia. La Casa da Cultura acogió ayer la presentación de la novena edición del Festival Internacional de Curtas de Comedia, el Festival RiR, que desplegará su nueva propuesta entre el 30 de agosto y el 5 de septiembre. La cita, plenamente consolidada en el calendario cultural estival, proyectará una selección de 33 cortometrajes a competición elegidos entre más de 200 propuestas recibidas, y culminará su gala de clausura con la entrega del Premio RiR Contigo 2026 al actor y cómico David Amor, natural de Salceda de Caselas, quien sucede al dibujante Xosé Lois González “O Carrabouxo”.

Para todos los públicos

El organizador del certamen, Óscar Doviso, desgranó una programación articulada para el disfrute en comunidad que combinará los bloques de la sección oficial con espectáculos infantiles, charlas, conciertos y presentaciones literarias. Doviso hizo hincapié en el espíritu accesible del certamen: “Seguimos un pouco pola liña marcada nestas pasadas edicións, en canto a ter unha programación aberta a tódolos públicos, xa que o noso público é un público familiar e temos moitos cativos que se achegan aquí”. Asimismo, celebró contar con un jurado de excepción integrado por las actrices Bárbara Grandío y Raquel Nogueira junto al actor José Bengoetxea.

La competición oficial del certamen de este año proyectará un total de 33 cortometrajes de humor de entre 200 propuestas

Por su parte, el director del área de Cultura y Deporte de la Diputación, Marcos Vázquez, reafirmó el firme apoyo institucional a una cita consolidada en el territorio: “O festival RiR xa é un clásico do verán ourensán”. Vázquez subrayó el valor vertebrador de la creación artística en la comunidad, recordando que “a cultura é algo que nos identifica, un fío conductor para mover as nosas emocións e un motor para que o noso ente social siga tirando para adiante”.

Cultura participativa

Por último, la alcaldesa Cristina Cid destacó la profunda impregnación del certamen en la vida municipal cada final de verano: “Para nós o mes de setembro é o mes de RiR, o mes no que aprendimos o importante que é unir a cultura e unir o sorriso”. La regidora enfatizó el modelo colaborativo que sostiene el festival y reivindicó la importancia económica de las industrias creativas: “A cultura, ademais de darnos identidade e formación como persoa, é actividade económica e industria, e polo tanto ten que merecer a mesma atención que o resto dos sectores”. Concluyó animando a vecinos y visitantes a sumarse a una experiencia diseñada para “sorrir, rir e pensar”.

“Convidamos a todos a vivir un evento que nos fai sorrir, rir e pensar”, destacó ayer la alcaldesa, Cristina Cid

Programación

El festival arrancará el domingo 30 de agosto con la proyección especial de las obras ganadoras de la edición anterior. Desde el lunes 31 de agosto hasta el jueves 3 de septiembre se ofrecerán los bloques de la sección oficial de cortometrajes a competición, contando la tarde del jueves con el espectáculo infantil de Paco Nogueiras. El viernes 4 de septiembre se celebrará el encuentro con el actor Mariano Venancio y el concierto nocturno de Factoría de Subsistencia. Finalmente, la jornada del sábado 5 de septiembre reunirá la presentación literaria de María Solar, la sesión vermú con Tonhito de Poi, cine de animación infantil, una clase magistral y la clausura con entrega de premios presentada por Josito Porto.