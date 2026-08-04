Allariz se mueve a ritmo de zumba

El programa de actividades de verano de +Deporte La Región sumó una nueva cita con el ritmo y el ejercicio al aire libre. En este caso, el evento se trasladó hasta Allariz con una sesión de zumba, diseñada para participantes de todas las edades y niveles de condición física. Durante aproximadamente una hora, los asistentes disfrutaron de una clase colectiva orientada a fomentar hábitos de vida saludables, combinar diversión y deporte.

Los asistentes disfrutaron de una clase colectiva orientada a fomentar hábitos de vida saludables, combinar diversión y deporte

La actividad comenzó puntualmente a las 20,30 horas en el Campo de Vilanova de Allariz. Entre los asistentes se encontraba Esther Castro, quien acudió con algunas compañeras tras descubrir la iniciativa a través de las redes sociales. “Mover o corpo un pouquiño”, señaló como su expectativa para la tarde.

Por su parte, los jóvenes Xairo Conde, procedente de Allariz, y Arkaitz Ferreira, llegado desde el País Vasco, también se sumaron a la sesión. Conde explicó que se enteró de la actividad “por gente que lo habla y por Instagram”. Ferreira, motivado por sus amigos, añadió que esperaban “pasar el rato, divertirnos y disfrutar un rato de la música con la gente”. Ambos se mostraron seguros de poder completar los 50 minutos.