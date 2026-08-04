Allariz se mueve a ritmo de zumba

+ DEPORTE

El programa +Deporte La Región inundó de ritmo Allariz con una exitosa sesión de zumba al aire libre. Participantes de todas las edades combinaron ejercicio y diversión durante casi una hora, llenando el Campo de Vilanova

La tradicional foto de familia con las decenas de participantes.
La tradicional foto de familia con las decenas de participantes.

El programa de actividades de verano de +Deporte La Región sumó una nueva cita con el ritmo y el ejercicio al aire libre. En este caso, el evento se trasladó hasta Allariz con una sesión de zumba, diseñada para participantes de todas las edades y niveles de condición física. Durante aproximadamente una hora, los asistentes disfrutaron de una clase colectiva orientada a fomentar hábitos de vida saludables, combinar diversión y deporte.

Los asistentes disfrutaron de una clase colectiva orientada a fomentar hábitos de vida saludables, combinar diversión y deporte

La actividad comenzó puntualmente a las 20,30 horas en el Campo de Vilanova de Allariz. Entre los asistentes se encontraba Esther Castro, quien acudió con algunas compañeras tras descubrir la iniciativa a través de las redes sociales. “Mover o corpo un pouquiño”, señaló como su expectativa para la tarde.

Por su parte, los jóvenes Xairo Conde, procedente de Allariz, y Arkaitz Ferreira, llegado desde el País Vasco, también se sumaron a la sesión. Conde explicó que se enteró de la actividad “por gente que lo habla y por Instagram”. Ferreira, motivado por sus amigos, añadió que esperaban “pasar el rato, divertirnos y disfrutar un rato de la música con la gente”. Ambos se mostraron seguros de poder completar los 50 minutos.

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