Unos pocos ganan, muchos pierden

La gran banca española, en el primer semestre, ha ganado un 18% más. Es su gran año de oro. Los centros de datos de Aragón requieren un 20% de la luz que se consume en España. Con estas dos informaciones nos hacemos una idea del camino que llevamos en la actualidad.

Mientras los titulares se ocupan de los incendios, de las altas temperaturas, de la invasión premeditada en Ceuta, las otras noticias de los grandes beneficiados por el sistema actual, a la chita callando, van haciendo su agosto.

No es nueva esta situación, al ser la misma que se produjo en la era de la industria, donde la presencia de la gran banca se daba por descontado, recogiendo pingües beneficios.

¿Es esta la política que se espera de una democracia?

Mientras, el salvavidas de los menos poderosos y más vulnerables, en el refugio de la educación, se ve abocado a que no se producen los grandes cambios que podrían sacarnos del ostracismo al que nos encaminamos. ¿Por qué?

Sencillamente, no es vendible por parte de los comerciales políticos. ¿Se acuerdan de la ministra que quería suprimir la asignatura de informática en secundaria? Ello nos puede dar una idea de por dónde van los tiros en esta clase política, que solo se ocupa (casi mejor, “okupa”) de los titulares del momento, del protagonismo en los medios, del insulto al oponente.

¿Es esta la política que se espera de una democracia? Sin duda, la respuesta es no, porque seguimos permitiendo esta situación sostenible para unos pocos e insostenible para una gran mayoría.

Por desgracia, es una vuelta al pasado, independientemente del sistema político, porque no tenemos fuerzas para protestar, para rebelarnos ante tanta indiferencia hacia los votantes.

Pedro Marín Usón

(Zaragoza)