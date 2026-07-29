Verín se llena de baile y energía a ritmo de zumba

La nueva ola de calor no fue rival para las ganas de disfrutar y pasarlo bien en Verín. La villa se convirtió este martes en el epicentro del ritmo y la vitalidad gracias a una nueva cita del programa de actividades de verano organizado por +Deporte La Región. Decenas de vecinos y visitantes de todas las edades acudieron puntuales a su cita con el zumba en la Alameda, dispuestos a darlo todo y a transformar este céntrico espacio en una auténtica pista de baile al aire libre.

A la señal de la música, arrancó una intensa sesión repleta de coreografías dinámicas de la mano de Yuri Gómez. Los asistentes respondieron con entusiasmo a cada paso y movimiento, demostrando que el ejercicio y el ocio al aire libre son la mejor fórmula para combatir las altas temperaturas y compartir una tarde inolvidable en comunidad.

Viana do Bolo, siguiente cita

La gira estival de +Deporte La Región continuará su recorrido este mismo viernes, 31 de julio, con una cita muy especial en Viana do Bolo. A partir de las 20,30 horas, el recinto de la piscina municipale acogerá una nueva sesión gratuita de pilates pensada para estirar, ejercitar la musculatura, relajarse y desconectar al aire libre. Al igual que en el resto de citas, la asistencia es libre previa inscripción en la web de La Región, e incluye una camiseta de regalo para todos los participantes.