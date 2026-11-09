El arcón del bebé congelado de Allariz estuvo antes en varias viviendas de la ciudad de Ourense

El ekectrodoméstico estaba en el interior de un garajecerrado, en un bajo de un edificio de Allariz.

El electrodoméstico llegó a Allariz en un traslado reciente, cuando la hija de la presunta propietaria del arcón, una mujer ya fallecida, se trasladó allí a vivir. El cuerpo fue hallado el pasado lunes cuando reorganizando en la casa decidieron revisar el interior del congelador. A lo impactante del hallazgo se suman ahora varias incógnitas que se repiten en de corrillo en corrillo. “No sabemos si lo mataron o se murió solito”, dice Ana.

“ahí no murió ninguna señora mayor, el arcón tuvo que venir para aquí de fuera”, apunta una vecina.

La investigación determinará si en todos esos movimientos previos portaba ya en su interior el cadáver y quién lo sabía. “Llevan viviendo ahí poco tiempo, llevarán seis o siete años. Y una mujer no es del pueblo. Además, ahí no murió ninguna señora mayor, el arcón tuvo que venir para aquí de fuera”, comenta María Magdalena, vecina de la misma zona.

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Unos se preguntan si no se miró su contenido en ninguna de las mudanzas y otros aluden al gran apagón registrado el año pasado, sin entender cómo pudo estar el recién nacido allí más veinte años. En este sentido, los técnicos consultados afirman que estos arcones no se ven afectados por apagones de corta duración, porque su proceso de descongelación es de un plazo de entre 3 a 5 días, dependiendo del modelo y las circunstancias.