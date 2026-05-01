Conta atrás para a estrea do XVI Festival de Xardíns en Allariz

OS MAIOS
Participa nos mellores premios dos Maios 2026

LIBERDADE COMO LEMA

O acto inaugural, que terá lugar o 16 de maio, contará coas habituais actuacións musicais sopresa ao longo do percorrido da vila de Allariz

“Rocallas”, un dos xardíns que repite nesta edición. | Miguel Ángel

O Festival Internacional de Xardíns de Allariz (FIXA) levantará o telón da súa XVI edición o vindeiro sábado 16 de maio, inaugurando o recinto e os novos xardíns, desta volta inspirados na temática “liberdade”.

O acto inaugural contará coas habituais actuacións sorpresa ao longo do percorrido, buscando que o público asistente experimente a liberdade, reforzando o tema deste ano a través da música, o movemento e a propia natureza dos xardíns.

Nesta edición do FIXA, apostouse por buscar un equilibro “perfecto” entre proxectos que chegan dende diversos puntos do planeta e as propostas de gran calidade nacidas na contorna. Obras paisaxísticas chegadas dende Portugal, Austria, Italia, Sudáfrica, Países Baixos, Chile, Colombia e México sumaranse ás nacionais, chegadas dende Madrid ou Murcia, e ás do país, presentadas dende A Coruña ou polo propio IES de Allariz.

A experiencia complétase cos dous deseños elixidos polo xurado ténico e o público na pasada edición. “Rocallas” -na foto-, foi o gañador do voto técnico da Asociación Española de Paisaxismo, mentres que “Se chove que chova” foi o vencedor popular.

Así, dende o Concello convidan a tódalas persoas que queiran compartir o inicio desta nova tempada, que se alongará ata finais de outubro, e na cal poderán votar polos seus favoritos.

Contenido patrocinado

Lo último

stats