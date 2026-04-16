A cultura galego-portuguesa cítase na Casa da Cultura de Allariz
III XORNADAS
Rochi Nóvoa, a impulsora do evento, defíneas coma “unhas xornadas onte teña peso a palabra, tanto escrita coma oral a través das súas expresións, especialmente a artística”
A Casa da Cultura de Allariz abrirá as súas portas esta fin de semana para encherse de cultura galego-portuguesa coas III Xornadas que organiza a asociación cultural O Tangaraño, unha cita que comezou en Xinzo e que grazas á colaboración de Galiportuspodcast chegou ás terras do Arnoia.
Rochi Nóvoa, a impulsora do evento, defíneas coma “unhas xornadas onte teña peso a palabra, tanto escrita coma oral a través das súas expresións, especialmente a artística”, pero nas que tamén hai espazo para outros ámbitos. A recepción das xornadas comezará o sábado 18 ás 11,30 horas, dando paso á palestra “Allariz e Ponte da Limia. Vidas Paralelas”, que falará das similitudes entre as dúas vilas, as cales chegaron a un irmandamento o derradeiro ano. Logo comezará a ponencia de Aritmar, onde se atenderá á unión da poesía e da música galega e portuguesa.
Unha das partes fundamentais destas xornadas é o eido gastronómico, que cobra especial importancia o sábado co xantar popular de caldo verde e arroz con bacallau. Os interesados deben reservar na páxina do Tangaraño. A sesión vespertina do sábado contará cunha ponencia sobre a labor veciñal, “Vox Populi: Mudalo todo, Altri e As Conchas”, onde se falará do proceso de paralización do proxecto “que moita xente vía imposible”. Ademais, contará co clube de lectura e unha actuación musical para pechar a xornada. Outra das citas destacadas da tarde será a ponencia de O Zoco Gz sobre a “Identidade e compromiso ao servizo da cultura galega”.
O domingo 19 comezará co roteiro cultural “Tras os pasos de Sta. María na Galiza e Portugal”, que terá unha duración de dúas horas e media. Ás 13,00 horas celebrarase o recital poético, que maridará vermú e natas antes do peche oficial das xornadas en Allariz.
Xinzo de Limia
Esta cita, que “naceu da vinculación da Limia con Portugal”, segundo explicou Rochi Nóvoa, volverá o 23 de abril á Casa da Cultura limiá, que abrirá as súas portas a partir das 18,00 horas para unha tarde chea de palabra e gastronomía, comezando coa presentación do libro “Sempre abril” e rematarán cunha degustación de mel ecolóxico e natas portuguesas.
