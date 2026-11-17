Tras el cierre de la XV edición del Festival Internacional de Xardíns de Allariz el pasado 31 de octubre, la organización acaba de hacer público el jardín ganador del voto popular de este año. Tras más de cinco meses y medio de exposición, las personas que visitaron el festival eligieron la obra “Liberar poñendo límites”, de Isabel González Romero, como su favorita al conseguir el 25,39% de los votos. La plata popular fue para el “Xardín Crisálida” (16,49%) y el bronce para “Hortus captivus” (13,11%).

La obra ganadora, “Liberar poñendo límites”.

Isabel González propone a través de su obra una reflexión sobre el concepto de libertad, el lema de la edición, a través de la gestión de los límites y el espacio, “integrando de forma creativa a intervención humana e a evolución natural do entorno”, explican desde el festival. La autora, que encontró en la arquitectura paisajística una vía para unir el arte, el diseño y la creatividad con una visión consciente de la naturaleza, explica que su propuesta “refleja la importancia de impulsar intervenciones en espacios públicos con una marcada dimensión social, entendiéndolas como un motor para mejorar la calidad de vida de las personas”.

“Os xardíns da liberdade” fue el lema de esta edición de un evento único en Galicia y España en el ámbito del paisajismo. La regidora local, Cristina Cid, destacó que “os xardíns son espazos vivos que nos convidan a repensar a nosa relación coa contorna, consolidando Allariz como un referente internacional na reación paisaxística e na participación cidadá”.

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“Xardíns cromáticos”

El Festival Internacional de Xardíns mantiene abierta la convocatoria para la edición de 2027 que tiene como temática “Xardíns cromáticos: A cor no xardín”, poniendo el color en el centro del diseño paisajístico y entendiéndolo como una herramienta narrativa dinámica y efímera “capaz de xerar emocións e construir atmósferas que conecten cos visitantes”.