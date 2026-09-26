El pabellón del instituto alaricano estrena cubierta

El instituto de Allariz estrena este curso nueva cubierta en su pabellón deportivo, un proyecto para el que la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional destinó más de 30.000 euros, según dio a conocer ayer el delegado territorial de la Xunta de Galicia, Manuel Pardo, que visitó el centro acompañado de la alcaldesa alaricana, Cristina Cid.

Durante su visita, Manuel Pardo destacó que esta actuación se enmarca en el plan *Ben_Estar* de la Xunta. Este año, el plan ha atendido necesidades en 40 centros educativos de la provincia de Ourense con una inversión superior a los 840.000 euros, con el objetivo de seguir mejorando las infraestructuras educativas y ofrecer espacios más seguros, funcionales, inclusivos y sostenibles para toda la comunidad educativa.

El proyecto incluye todos los trabajos necesarios para garantizar una correcta impermeabilización

En cuanto al centro de Allariz concretamente, el delegado de la Xunta explicó que los trabajos consistieron en la reparación de la cubierta mediante la instalación de una chapa simple sobre parte de la estructura existente. Señaló que el alcance inicial de la obra abarcaba desde la cumbrera hasta un metro por debajo de la unión del panel sándwich existente, cubriendo una superficie aproximada de 25 metros cuadrados.

Impermeabilización

Pardo señaló que el proyecto incluía todos los trabajos de acabado necesarios para garantizar la correcta impermeabilización de la cubierta y el drenaje eficaz del agua de lluvia. En consecuencia, el alcance de la obra se amplió durante el proyecto para incluir dos secciones laterales, prolongándolas hasta el borde del tejado.

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Por último, el representante del Gobierno gallego destacó que este plan supone una transformación progresiva de los centros educativos de Galicia, convirtiéndolos en espacios más confortables, sostenibles y preparados para afrontar los retos futuros.