Paisajistas de todo el mundo cierran el Festival de Xardíns de Allariz

El Festival de Xardíns de Allariz cierra su edición 2026 con la visita de 70 paisajistas de todo el mundo. El Concello recibió el pasado fin de semana a esta delegación de profesionales, una cita enmarcada dentro de la programación paralela del congreso internacional de jardinería organizado por la European Landscape Contractors Association (ELCA) en Santiago de Compostela. Este encuentro profesional congregó a una asociación que actualmente representa al sector de 35 países, incluyendo diferentes países europeos, Japón, Canadá y Sudáfrica.

Víctor Pérez, presidente de la Asociación Galega de Empresas de Xardinería (Agaexar), relató las motivaciones del recorrido por la villa alaricana, asegurando que tras terminar el congreso compostelano decidieron visitar el municipio “porque é un referente a nivel Galicia e a nivel nacional no sector da xardinería”. En el transcurso de la actividad mostraron a los profesionales el recinto del Festival Internacional de Xardíns de Allariz porque “pensamos que é un referente no sector”.

Reconocimiento

La alcaldesa de Allariz, Cristina Cid, valoró el impacto positivo de la visita y explicó que “supón un recoñecemento importantísimo ao Festival”. La regidora señaló que “este fito demostra como, desde o medio rural, pódense deseñar e liderar proxectos de vangarda internacional baseados en espazos verdes que melloran a calidade de vida das persoas.”

El concejal de Medio Ambiente, Bernardo Varela, dio la bienvenida a la delegación visitante destacando que resulta “un pracer acoller” a todos estos profesionales para poner en valor el trabajo desarrollado durante los últimos años en este sector del paisajismo y la jardinería, que en el resto de Europa posee “moita máis importancia” que en España.

El objetivo local es avanzar dando prioridad a los espacios verdes, a la calidad de vida de los residentes y las empresas encargadas de su cuidado.

Una edición imborrable de la memoria colectiva de los alaricanos

La decimosexta edición del Festival Internacional de Xardíns de Allariz (Fixa), celebrada bajo el lema “Xardíns da Liberdade”, cerró el 31 de octubre sus puertas dejando un recuerdo imborrable en el municipio. Más allá del éxito de afluencia o del gran nivel mostrado por las 12 propuestas paisajísticas provenientes de tres continentes, esta entrega del 2026 pasará a la memoria local por ser la última liderada por Francisco García antes .

Durante la inauguración celebrada el pasado 17 de mayo, García recibió un sentido homenaje por parte del Concello y todos los presentes.

Con el festival clausurado, el recinto del Paseo de Portovello ha dejado de recibir visitas. Ahora ya sólo queda esperar al veredicto definitivo. Las decisiones tanto del jurado profesional como de los miles de visitantes de las instalaciones determinarán cuáles han sido los jardines favoritos y qué propuestas repetirán en 2027.