RENOVACIÓN DAS INFRAESTRUCTURAS
Reparada a cuberta do pabillón do IES de Allariz
RENOVACIÓN DAS INFRAESTRUCTURAS
Tras as constantes xestións realizadas polo Instituto de Ensino Secundario e o goberno local de Allariz, a Consellería de Educación acaba de finalizar os traballos de reparación na cuberta do pavillón deportivo do centro.
A intervención técnica, executada integramente durante a pasada semana, logrou corrixir as graves deficiencias de estanquidade e eliminar por fin as filtracións que afectaban ás instalacións municipais. Deste xeito, garántese un espazo máis funcional e seguro para o alumnado e para os diversos clubs deportivos que empregan o recinto fóra do horario escolar diario. O Concello manterá un seguimento estrito das necesidades estruturais e continuará esixindo á administración autonómica novas melloras.
Entre as demandas que aínda continúan pendentes de execución destacan a renovación dos aseos e a necesaria recuperación do sistema de produción de auga quente. Ambas as actuacións considéranse imprescindibles para ofrecer un servizo digno, moderno e de calidade a todas as persoas usuarias.
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Reparada a cuberta do pabillón do IES de Allariz
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