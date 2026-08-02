“El que se acuesta con perros amanece con pulgas”

(Refrán popular español)

A mí no me cabe duda alguna de que la masiva entrada de personas marroquíes en Ceuta, no de procedencia subsahariana, fue impulsada por el regio dictador alauita Mohamed VI, con la bendición del antidemócrata Trump y el criminal Netanyahu. El tal Mohamed VI, fiel a su rosario de chantajes a los gobiernos democráticos, ahora y antes, aprovechó las tensas relaciones existentes entre el actual gobierno español y los de EEUU e Israel para dar un salto cualitativo y cuantitativo en su plan hegemónico territorial de anexionarse Ceuta y Melilla.

“Se non è vero, è ben trovato”, que el origen de la chispa haya sido la recuperación de la normalidad institucional entre España y Argelia, después de que el Gobierno del señor Sánchez diera espaldarazo a la anexión marroquí del Sahara Occidental. Argelia es el mayor aliado de la Republica Arabe Saharaui Democrática gobernada por el Frente Polisario. Dentro de las fronteras argelinas acoge en el campamento de Tindurf a más de 170.000 fefugiados saharauis. Argelia rompió relaciones diplomáticas con Marruecos en agosto de 2021. El detonante fue el Acuerdo Tripartito Marruecos-EEUU-Israel el 23.12.2020, en el que EEUU llegaría a Dajia (antigua Villa Cisneros), a cambio Marruecos establecería relaciones diplomáticas con Israel.

Nos encontramos, pues, ante una entente cordiale tripartita, comandada por Trump-Netanyahu-Mohamed enfrentada al Gobierno de Sánchez, erosionado exteriormente por su postura de la creación de un Estado libre en Palestina y aumentar el gasto militar dentro de la OTAN. También, interiormente, sometido a un incesante “lawfare” impulsado por partidos políticos opositores a través de organizaciones civiles filo fascistas, que campean a sus anchas por toda Europa. Se veía venir.

El señor Sánchez abandonó a su suerte al hermano saharaui, reconociendo la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental, eludiendo la responsabilidad de España como potencia administradora de “iure” sobre un territorio no autónomo pendiente de descolonización. Este signo de debilidad lo a aprovechado el reino alauita para chantajear a los gobiernos españoles. Hoy más que nunca dada la erosión interna y externa del Gobierno de Pedro Sánchez.

Marruecos, como ayer y ahora, seguirá provocando a la integridad territorial española de Ceuta y Melilla hasta lograr anexionarlas. Basta con contemplar sus mapas oficiales. A estos políticos presentes o futuros, que rinden genuflexión al dictador alauita, recuerden que el que se acuesta con perros amanece con pulgas. Y añado, encima perros asilvestrados.

Abelardo Lorenzo (Ourense)