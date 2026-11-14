El balneario de Arnoia testará un plan de ahorro energético

Reducir el consumo energético de los balnearios mediante la combinación de energía geotérmica y fotovoltaica es el objetivo del proyecto Hub Termal, que tendrá en el balneario de Arnoia su primera planta piloto. La iniciativa está impulsada por un equipo investigador del Campus Auga de la Universidade de Vigo, en Ourense, y contará con una financiación de 150.000 euros de la Diputación provincial para construir una instalación experimental que permita comprobar la viabilidad de este sistema y sus posibilidades de aplicación en otros establecimientos.

La propuesta surgió a raíz de las dificultades que atravesó el balneario de Arnoia por el elevado consumo energético de sus instalaciones, una situación que llegó a poner en riesgo su continuidad. El alcalde, Rodrigo Aparicio, explicó las bases de la iniciativa: “O balneario de Arnoia é un dos que mais gasto enerxético ten, porque as augas teñen unha temperatura de 25 grados. Dende o Concello entramos en contacto coa Universidade para estudar fórmulas de aforro e presentáronnos este proxecto, que permite combinar enerxías fotovoltaica, xeotérmica e eléctrica para reducir o gasto enerxético ata nun 60%”.

Investigación

Un equipo integrado por tres profesores y dos investigadores en formación del Campus Auga trabaja en el desarrollo del proyecto, cuyo responsable es José Ángel Cid Fernández, profesor del departamento de Ingeniería de Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Facultad de Ciencias de Ourense.

“En Ourense tenemos muchos manantiales de agua termal, pero en la mayoría de los casos brotan a una temperatura de entre 25 y 30 grados. Para elevarla a 37 o 40 grados se emplean combustibles fósiles, como el gasóleo o el gas natural, pero su encarecimiento supone un gasto muy importante”, explica Cid. De ahí surge este proyecto piloto, según aclara el profesor: “No hay datos técnicos que validen este tipo de sistemas, por lo que las pruebas se harán en Arnoia. Se obtendrán los datos de funcionamiento y se compararán con los actuales para cuantificar los beneficios que los sistemas de energías renovables podrían proporcionar”.

El diseño técnico ya está definido y la previsión es que la planta sea terminada y probada a principios de año, antes de trasladarla al balneario de Arnoia. Allí funcionará durante unos seis meses como complemento al sistema actual. Las pruebas permitirán medir su rendimiento y ahorro para elaborar un manual técnico que facilite su posible aplicación en otros balnearios.