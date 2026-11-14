La España insólita

Esta semana hemos vividos una España novedosa, innovadora, insólita: una huelga general convocada por un desconocido sindicato de inquilinos, secundada por UGT y Comisiones Obreras, alentada, animada y apadrinada por el Consejo de Ministros de forma colegiada y de manera individual por cada uno de los miembros del Gobierno.

Pretendía ser un paro general para protestar por la carestía de los alquileres, por los abusos de los fondos buitres propietarios de miles de pisos y por la falta de viviendas asequibles en el mercado. Unos problemas para los ciudadanos de todas las tendencias políticas y de todos los sectores sociales, de trabajadores, autónomos y pequeños empresarios, como lo demostraron las grandes manifestaciones ciudadanas. Poco tienen que ver con esto los sindicatos denominados de clase o de representación de algunos trabajadores. Su función es muy otra, pero encontraron justificado su respaldo porque era un momento político muy propicio para los intereses del Gobierno, donde ellos se sienten “empotrados”, satisfechos y bien pagados. Un hecho insólito.

Insólito también ha sido ver a la portavoz del Gobierno de España, desde la mesa donde da cuenta de los asuntos aprobados por el Gobierno, mostrar oficialmente el apoyo a la huelga general y animando a participar en ella. El Consejo de Ministros afirmaba que la convocatoria defendía derechos fundamentales. Unos derechos fundamentales que el Gobierno al que pertenece no ha sido capaz de satisfacer en casi ocho años de ejercicio bipartido y progresista. Desde el PSOE, María Jesús Montero, responsable de campaña, animaba también a la huelga porque tenía un carácter abiertamente político contra la oposición. Objetivo totalmente ilegal para una huelga, según la jurisprudencia general. Pero este es un detalle que no pude frenar las intenciones de los sindicatos ni de la responsable de la campaña socialista.

Frenar a los piquetes

Más inaudito, si cabe, es que el Ministerio del Interior haya montado un dispositivo policial con órdenes de actuación estricta para defensa de los derechos ciudadanos e impedir la violencia de los piquetes, cuando el propio Gobierno respaldaba la convocatoria. Y, efectivamente, las fuerzas policiales vigilaron la integridad de los ciudadanos y los trabajadores de establecimientos o de autónomos. Utilizaron la fuerza proporcional a las agresiones de los piquetes y de los integrantes que se enfrentaban a los policías y pretendían incluso agredirles. Cosa lógica cuando un civil trata de hacer frente a una fuerza armada, a no ser que éstos se rindan y bajen las armas. Sin embargo, las cargas no le han gustado nada a los ministros de extrema izquierda. Consideran que los policías fueron muy duros, que no debieron frenar a los piquetes violentos, por lo menos no con la firmeza con que lo han hecho. Medios socialistas y militantes están difundiendo vídeos sobre agresiones de los policías contra los manifestantes. Es la policía del Gobierno socialista y comunista, de su Ministerio del Interior y de los mandos policiales afines a Marlaska. Más inaudito.

Conclusión: el Ministerio del Interior difundió un comunicado en el que manda investigar las cargas de los agentes por si fueran constitutivas de sanción, falta o delito. Además, les prohíbe que utilicen gas lacrimógeno para reducir a los agresores y manifestantes. Quizás lo mejor sería que no estuvieran presentes en las grandes concentraciones de protesta o que fueran totalmente desarmados para garantizar la integridad física de todos los manifestantes, con independencia de lo que puedan sufrir los agentes o los ciudadanos ajenos a las protestas. La España inaudita.