La capilla de San Mauro avanza en su recuperación
A ARNOIA
El proyecto de recuperación de la capilla de San Mauro cuenta con una inversión de 195.000 euros de la Consellería de Cultura
El delegado territorial de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo, visitó ayer las obras de mejora de la capilla de San Mauro, en A Arnoia, junto al alcalde de la localidad, Rodrigo Aparicio, el diputado provincial Miguel Viso y el párroco Julio Rodríguez. El proyecto cuenta con una inversión de 195.000 euros de la Consellería de Cultura, con el objetivo resolver los problemas de conservación.
Entre las actuaciones figuran la reparación de la cubierta para eliminar filtraciones, la restauración de la estructura de madera dañada y la corrección de las humedades por capilaridad en la zona del ábside. También se mejorará la ventilación interior, se renovarán las carpinterías deterioradas y se adaptará el acceso principal para facilitar la accesibilidad. En el presbiterio se sustituirá el pavimento de terrazo por piedra natural y se corregirán los desniveles existentes y se actuará sobre la escalinata de acceso para garantizar un uso más cómodo y seguro
Pardo destacó la apuesta de la Xunta “pola preservación patrimonial como corazón da nosa estratexia cultural”, mientras que Rodrigo Aparicio subrayó que la capilla, que data del siglo XII, constituye uno de los elementos patrimoniales y populares más destacados de A Arnoia. “É a mais antiga, moi utilizada por los veciños para pedir axuda para os males de reuma, e acolle celebracións como a Romaría de San Mauro e de San Bartolomé”.
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