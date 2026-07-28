Festa do Pemento de Arnoia 2026: Programa, fechas y dónde degustarlos

Pimientos en Arnoia durante la edición del año 2025 de la fiesta

Fechas Festa do Pemento de Arnoia 2026

Cartel de la Festa do Pemento de Arnoia 2026

La XLVII Festa do Pemento de Arnoia congrega un año más a vecinos y visitantes en A Queixeira para disfrutar de un fin de semana con el pimiento como protagonista.

Un evento que comienza el viernes 31 de julio con el pregón a cargo de Dani Ríos desde las 21:45 horas y que tendrá su gran cierre el domingo 2 de agosto con la actuación especial de Milladoiro.

Durante los días 31 de julio, 1 y 2 de agosto, Arnoia se vuelve el punto neurálgico de un evento que mezcla gastronomía, verbena y tradición en Ourense.

Programa de actividades de la fiesta gastronómica

Como viene siendo habitual, este evento de tres días mezcla tradición, cultura, gastronomía y actividades dirigidas a todos los públicos.

Un evento pensado para disfrutar en familia que comienza con el pregón del cantante Dani Ríos y que a lo largo de los siguientes días propone actividades como verbenas y una fiesta infantil con espuma y juegos durante la jornada del sábado.

El sábado también la música tradicional gallega va a estar representada en el X Festival de Pandeireteiras «Arnoia Viva». La Festa do Pemento de Arnoia también se convierte en una cita para los amantes de los autos clásicos con la VII Concentración «A Arnoia» de Vehículos Clásicos para recorrer la villa ourensana.

Y por supuesto, la degustación durante los tres días del producto estrella: el pimiento de Arnoia en diversas presentaciones, desde croquetas hasta los tradicionales recheos.

Horarios Festa do Pemento 2026

Estos son los horarios de todas las actividades de la Festa do Pemento 2026 de Arnoia. Consúltalos para no perderte nada:

Viernes 31 de julio

21:00: Recepción de autoridades e inauguración oficial de la Fiesta con el Grupo de Gaitas Airiños da Arnoia.

21:15: Se encienden los fogones y comienza la fritura de los pimientos .

21:45: Pregón a cargo de Dani Ríos.

22:45: Actuación musical en el recinto: Dr. Slump .

00:30: Comienza la verbena con la orquesta Combo Dominicano .

02:00: Sesión DJ.

02:25: Hasta el final de la verbena, Combo Dominicano.

Sábado 1 de agosto

10:30: VII Concentración «A Arnoia» de Vehículos Clásicos.

12:15: Se encienden los fogones para la fritura de los pimientos de Arnoia.

12:30: Charanga Bandiños Band .

13:00: Llegada de los vehículos clásicos al recinto de la fiesta.

17:00: Gran fiesta infantil en Inquiau: juegos, espuma, olimpiadas…

20:30: Fritura de los pimientos.

21:00: X Festival de Pandeireteiras «Arnoia Viva» .

23:30: Verbena a cargo de Royal Espectáculo .

01:30: Disco Móvil MVP .

02:00: Verbena de Royal Espectáculo .

03:30: Hasta el final, Disco Móvil MVP.

Domingo 2 de agosto

12:15: Comienza de nuevo la fritura de los pimientos .

12:30: Misa y ofrenda de los frutos de nuestra tierra con la Coral Polifónica Cantores de Arnoia .

13:15: Actuación de la Charanga CLK .

20:00: Fritura de los pimientos de Arnoia.

20:15: Charanga CLK en el recinto.

23:00: Actuación especial de Milladoiro.

Actuaciones musicales y verbenas

Durante los tres días que dura la Festa do Pemento de Arnoia, además de una gran oferta gastronómica, la localidad ourensana cuenta con una variada propuesta musical.

Entre los artistas destacan grandes charangas, orquestas y DJs. El primero en poner ritmo en A Queixeira será Dr. Slump el viernes tras el pregón.

Tras él llegará El Combo Dominicano, uno de los máximos atractivos de las fiestas de verano en Galicia, que pondrá el broche de oro a la primera noche junto con un DJ.

Las charangas no faltarán, destacando Bandiños Band y Charanga CLK. Tampoco nos podemos olvidar de la orquesta Royal Espectáculo ni de la disco móvil MVP.

La música tradicional gallega estará representada con el X Festival de Pandeireteiras «Arnoia Viva» y el gran cierre del domingo a cargo del emblemático grupo Milladoiro.

Dónde degustar los pimientos de Arnoia

Para consumir el pimiento de Arnoia no debes esperar únicamente a la fiesta anual. Durante estos tres días podrás degustar este maravilloso producto en A Queixeira, lugar donde se celebra el evento.

Sin embargo, a lo largo del año diversos locales y mercados cuentan con este producto en sus cartas. Se sirve en diversos formatos: desde los tradicionales pementos recheos o en croqueta, hasta como acompañamiento de una buena carne.

Incluso hay quienes se atreven con el lado dulce elaborando helados de pimiento de Arnoia, lo que demuestra su gran versatilidad gastronómica.

En definitiva, Arnoia y sus pimientos son un producto ideal para celebrar y consumir en cualquier época del año.