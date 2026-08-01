El pimiento vuelve a reinar en A Arnoia

A Arnoia encendió este viernes los fogones para dar comienzo a una de las citas gastronómicas más esperadas del verano en la comarca: la Festa do Pemento da Arnoia, que alcanza este año su 47ª edición ofertando un amplio programa de actividades gastronómicas, musicales y culturales durante el fin de semana.

La fiesta arrancó con la tradicional fritura de los primeros pimientos, una labor en la que participan más de de un centenar de vecinos voluntarios junto a los productores locales que aportan el producto.

La inauguración contó con la presencia del director de la Axencia Galega da Calidade Alimentaria, Martín Alemparte; el secretario xeral técnico de la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, Yago Borrajo; el delegado territorial de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo; y el presidente de la Deputación de Ourense, Luis Menor, además de representantes municipales y autoridades de la comarca, mientras que el alcalde de A Arnoia, Rodrigo Aparicio, encabezó la representación local del evento.

La jornada inaugural estuvo acompañada por la actuación del grupo de gaitas Airiños da Arnoia, antes de comenzar la tradicional fritura de los pimientos y la degustación por parte de los asistentes. La programación continuó con la actuación de Dani Ríos y el grupo Doctor Slump, para cerrar la noche con la verbena de El Combo Dominicano, sesión de DJ y música hasta la madrugada.

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Durante los tres días de celebración, hasta el domingo 2 de agosto, se pondrán a disposición del público alrededor de 3.000 kilos de pimientos, que podrán degustarse en diferentes elaboraciones. Además de fritos, el producto estrella de la fiesta se ofrecerá en tortilla, relleno de carne y atún, en croquetas e incluso en helado, además de acompañado de tortilla de patata y jamón. Todo ello estará regado con vino de la D.O. Ribeiro.

La organización espera recibir a cerca de 12.000 visitantes durante los tres días de celebración de una fiesta declarada de Interés Turístico de Galicia y que vuelve a situar al pemento de A Arnoia como protagonista de la gastronomía gallega.

El alcalde, Rodrigo Aparicio, recordó que la fiesta nació para dar salida a los excedentes de producción de pimientos. “Hoxe non temos ese excedente, pero a festa cumpre o obxectivo de animar aos productores e darlle visibilidad aos nosos pementos, ao noso viño e tamén ao noso Concello”.

Actividades

El programa continuará este sábado con la VII Concentración de Vehículos Clásicos “A Arnoia”, la fritura de pimientos, la actuación de la charanga Bandiños Band, una fiesta infantil en el área recreativa de O Inquiau y el X Festival de Pandereteiras “Arnoia Viva”, con la participación de Airiños da Arnoia, Cantarieiras Os Xuncos, Canta Paliños y Nova Fronteira. La jornada finalizará con la verbena de la orquesta Royal Espectáculo y MVP Discomóvil.

El domingo comenzará con la misa y la ofrenda de los frutos de la tierra, acompañada por la Coral Polifónica Cantores da Arnoia. Después continuarán las actividades con la charanga CLK y las frituras de pimientos, antes del cierre musical a cargo de la orquesta Milladoiro.

La Festa do Pemento contará además con la presencia de la Fundación Diego González Rivas, que dispondrá de un stand propio durante las tres jornadas gracias a la colaboración del Concello. El cirujano visitará el recinto el domingo 2 de agosto y mantendrá, a partir de las 20,00 horas, un encuentro con vecinos y visitantes para firmar ejemplares de su libro.