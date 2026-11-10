El consenso de las villas termales de la FEMP

La pasada semana tuve el privilegio de participar como ponente en el XIX Encuentro de la Sección de Villas Termales de la Federación Española de Municipios y Provincias celebrado en el Balneario de Archena (Murcia), una invitación que pude atender gracias a la pertinente licencia académica de la Universidad de Vigo, a la cual me debo en jornada laboral. Tengo que reconocer que, aun cuando concurría al mencionado evento arropado por un buen número de amigos y conocidos, la excepcionalidad de la convocatoria suponía no solo un reto profesional, sino que generaba en mí la inseguridad y ansiedad propias de un novicio en el sacerdocio que se enfrenta a su primera homilía. Y todo ello sin perjuicio de haber cumplido, esa misma semana, 40 años en el ejercicio de la docencia universitaria y de encontrarme despojado de algún que otro espolón, perdido en el Salón de Plenos del Concello de Ourense, dirimiendo combates dialécticos en ocasiones con excesiva carga emocional. Pero vayamos sin más dilación al grano de lo acontecido en el cónclave balneario oficiado en tierras murcianas.

No puedo pasar por alto que, para mi sorpresa, desde la jornada inaugural del Encuentro fue perceptible una notable confluencia de pareceres sobre las diferentes cuestiones abordadas, a pesar de la heterogénea procedencia profesional, institucional y territorial de los distintos ponentes. Un hecho insólito en un mundo polarizado como el actual, donde es bastante infrecuente que se adopten de forma espontánea y generalizada puntos de vista convergentes en cuestiones que puedan tener cierto calado político. Por tanto, resultó reconfortante comprobar cómo en gran medida eran coincidentes las percepciones de los diversos oradores a la hora de encarar los principales retos a los que se enfrentan los territorios termales y las posibles metodologías a seguir para su resolución. Un estado de opinión que me atrevería a bautizar como el “consenso de Archena”, en particular al ser consciente de que el clima de conformidad que se vive actualmente en el microcosmos de las villas termales no siempre gozó de la misma estima y consideración. Entiendo que, en la trastienda del proceso de confluencia institucional acontecido, personas del talante y la dedicación de José Juan Cerdeira han desempeñado un inestimable protagonismo y supieron transmitir la necesidad de aunar posturas en torno a una causa común de evidente relevancia para las entidades locales afectadas. El mayor de mis reconocimientos a los esforzados que como José Juan hicieron gala del sentido común requerido.

“Nuevos modelos de gestión para la salud, la prevención y el desarrollo local”

En cuanto a mi intervención en Archena, reseñar que la invitación a disertar sobre “Nuevos modelos de gestión para la salud, la prevención y el desarrollo local” me permitió incidir por enésima vez en la conveniencia de acometer una gestión inteligente del territorio, particularmente en aquellos enclaves agraciados con notables surgencias termales. Una tarea inexcusable, si nos avenimos a cumplir de forma racional con las recomendaciones de aquellos organismos internacionales que nos emplazan a desarrollar sin dilación lo que vienen a denominar territorios inteligentes. Por tanto, parece pertinente que dejemos en el olvido la improvisación y el cortoplacismo recurrentes y conminemos a las instituciones locales a planificar de forma cooperativa y estratégica el futuro de sus respectivas comunidades.

El mundo cambia a pasos acelerados y surgen nuevos escenarios que es imperativo anticipar y abordar de forma proactiva, en torno a un proyecto colectivo que emane del consenso ciudadano y de la cooperación entre agentes sociales e instituciones públicas con presencia en el territorio. Nadie va a esperar por nosotros a la hora de actuar, ni nos va a pedir permiso para atender sus legítimos intereses. En consecuencia, parece razonable que hagamos lo propio y nos subamos sin mayor demora al carro del progreso.