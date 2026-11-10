El verdadero misterio de nuestra democracia

Hay misterios que llevan siglos intrigando a la humanidad. Cómo se construyeron las pirámides, qué ocurrió en el triángulo de las Bermudas, dónde acaba el sentido común… y por qué una parte del electorado español continúa votando como si nada ocurriera.

Uno puede comprender que alguien vote por convicción ideológica, tradición familiar o simpatía hacia su líder. Lo difícil es que siga respaldando una opción cuando comprueba que muchas promesas se evaporaron como un azucarillo en el café. Se le dice que la economía va estupendamente y mira su cesta de la compra. Se anuncia que la vivienda es una prioridad y contempla cómo comprar una casa se convierte en una aventura reservada a quien tenga una herencia, dos sueldos y paciencia de santo. Se promete que jamás se harán determinadas cosas y nada más celebrarse las elecciones son las primeras que se hacen. Mientras tanto, los escándalos de corrupción y las investigaciones judiciales parecen provocar una reacción electoral limitada. Se cambia el relato, el protagonista y, aparentemente, también la memoria.

Pero hay algo todavía más grave: las consecuencias de la desatención de los servicios públicos. Cuando la falta de mantenimiento o la negligencia en infraestructuras y servicios esenciales desembocan en muertes que quizá pudieron evitarse, ya no hablamos de estadísticas ni de promesas incumplidas. Hablamos de vidas humanas. Cada fallecimiento exige esclarecer qué ocurrió, determinar si hubo responsabilidades y evitar que vuelva a suceder. Mantener lo público no es un gasto prescindible: es una obligación de quien gobierna. La rendición de cuentas no puede desaparecer cuando se apagan los focos.

Después viene la política territorial. Se anuncia una reforma de la financiación autonómica que, según el Gobierno, garantiza más recursos para todas las comunidades y mantiene la solidaridad. Pero cualquiera que haya administrado una comunidad de vecinos sabe que, si uno paga menos y recibe más, alguien compensa la diferencia. No existe una matemática capaz de convertir diez euros en once para casi todos y en diecisiete para uno. También aquí funciona el prodigio: se cambia el criterio y adelante.

Quizá hemos perfeccionado una nueva modalidad de voto: el voto resistente a la evidencia. Blindado contra los hechos e inmune a la contradicción. Si lo dice el partido que me gusta, es una explicación. Si lo dice el contrario, es propaganda. Si se pacta con quien ayer era inadmisible, habrá que entender las circunstancias. Y si mañana se hace lo contrario de lo prometido, siempre quedará aquello de que “la política es así”. El verdadero misterio es que consigamos engañarnos con tanta eficacia.

El ciudadano protesta: no llega a fin de mes, sus hijos no pueden comprar una vivienda y la corrupción vuelve a los titulares

El ciudadano protesta: no llega a fin de mes, sus hijos no pueden comprar una vivienda y la corrupción vuelve a los titulares. También se indigna ante una tragedia y exige explicaciones. Después llega el día de votar, introduce la papeleta en la urna y… vuelve a empezar. Quizá los científicos deberían estudiar el fenómeno. Si alguien puede contemplar una realidad que le perjudica, escuchar explicaciones que contradicen lo que ve y mantener la misma decisión electoral, habremos resuelto un gran enigma de nuestro tiempo.

Lo extraordinario es nuestra capacidad para encontrar una justificación que nos permita votar como antes. Hay errores que se cometen por equivocación. La segunda vez puede ser ingenuidad. Pero cuando uno conoce los hechos y sus consecuencias y repite la misma elección, ya no estamos ante un misterio. Estamos ante una costumbre. Y pocas cosas son más difíciles de combatir que una costumbre convertida en convicción.

Votar no es un acto de fe ni una ceremonia de fidelidad. Es un acto de responsabilidad. La papeleta no debería servir para premiar siglas o justificar lo injustificable, sino para exigir cuentas. Al político le corresponde gobernar; al ciudadano, mirar, recordar, comparar y decidir. Si dejamos de hacerlo, después no podremos quejarnos de que otros decidan por nosotros. Y quizá el verdadero misterio de nuestra democracia no sea por qué algunos políticos hacen lo que hacen, sino por qué, después de verlo, seguimos permitiéndoselo.