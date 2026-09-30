DEPORTE EN AVIÓN
Avión refuerza su oferta deportiva con más espacios
DEPORTE EN AVIÓN
El Concello de Avión ampliará y mejorará sus instalaciones deportivas con la creación de una nueva pista multideporte y la segunda pista de pádel en el complejo de O Sifón, y la reforma del pabellón municipal.
En O Sifón, la nueva pista de pádel ya está terminada y se ubica junto a la existente, en el lugar de la antigua pista multideporte, para facilitar la cubrición conjunta. Tras concluir esta obra, está ya en ejecución la construcción de la nueva pista multideporte, que incluirá adecuación de la parcela, cimentación y un muro de construcción. El proyecto contará con una inversión de 115.215 euros y cuenta con financiación de la Diputación provincial.
El alcalde de Avión, Antonio Montero, explicó que los trabajos permitirán dotar al recinto de una pista completamente nueva y adaptada a diferentes usos deportivos. Contará con dos canastas de baloncesto, dos porterías, un cerramiento perimetral y una red central para jugar al bádminton.
“Temos moitos usuarios tanto da pista de pádel como da multideportiva, non só do Concello de Avión senón tamén de zonas limítrofes”, señaló Montero. El regidor destacó que esta demanda también se refleja en la piscina climatizada, situada en el mismo entorno, a la que acuden vecinos de otros municipios para participar en las clases de natación.
Está prevista además la mejora del pabellón municipal, con un presupuesto de 49.800 euros, con impermeabilización de la cubierta a fin de reparar humedades y goteras, mejoras en las gradas y en las puertas de acceso y la renovación de la cartelería, entre otras actuaciones. La intervención, financiada a través del Fondo de Compensación, ya está adjudicada y comenzará próximamente.
Montero subrayó que el conjunto de instalaciones permite mantener una amplia programación deportiva durante todo el año.
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