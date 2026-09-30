La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, tiene un problema con las casas. Además del cacareado ático sobre el que ha vertido falsedades, que fue comprado con “su” dinero público, del otro ático de su última relación sentimental comprado con los dineros de un pelotazo de mascarillas y un poco de presunto fraude fiscal, ahora se enreda con el desahucio de Maricarmen y en una nueva muestra de su chulería, desconocimiento y falta de empatía plantea primero que es uno de tantos lanzamientos que se suceden diariamente y se ha preguntado “¿a qué edad dejo de pagar a mis caseros para quedarme en su vivienda?”. A Ayuso le gusta enredar para desinformar, porque Maricarmen, desde que se subrogó de la vivienda en la que vivía y a la que podría volver en breve, no ha dejado de pagar religiosamente ni un solo mes el recibo del alquiler. Pero a Ayuso le gusta demostrar que la asignatura de la solidaridad la aprobó en la convocatoria de septiembre cuando se trata de mostrar humanidad. Algo le pasa a la pizpireta presidenta madrileña que últimamente no acierta ni con el tono ni con las formas.